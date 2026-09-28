Хаві оцінив дебютну перемогу на чолі збірної Нідерландів у Лізі націй

Головний тренер збірної Нідерландів Хаві розповів, що його команді було складно протистояти Сербії у матчі 2-го туру Ліги націй-2026/27.

Його слова передає УЄФА.

"Ми могли б краще зіграти в високому пресингу, середньому блоці та лінії оборони, але ми заслужили цю перемогу. Нам було непросто у кількох епізодах, адже збірна Сербії має дуже якісних гравців, особливо Луку Йовича та Душана Тадича. Я хочу, щоб ми володіли м'ячем і пресингували протягом усіх 90 хвилин. Це може вимагати зміни менталітету, але саме так я хочу, щоб ми грали. Сербія має дуже сильних гравців, і коли на поле вийшли Тадич, Йович та Костич, гра змінилася, але я вважаю, що ми заслужили на перемогу", – сказав наставник.

Поєдинок закінчився перемогою нідерландської збірної з рахунком 2:1. Це дебютна перемога Хаві на чолі "помаранчевих", адже у попередньому турі ЛН-2026/27 його підопічні розписали нічию (з Німеччиною (1:1).

Після стартових двох матчів нідерландці набрали 4 бали та посідають друге місце у групі В Ліги А. У наступному турі команда іспанського фахівця зіграє на виїзді проти Греції – 1 жовтня о 21:45 (за київським часом).

Додамо, що Хаві очолив національну команду Нідерландів у серпні 2026-го. Сторони уклали угоду до кінця червня 2030 року.