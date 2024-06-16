Польща — Нідерланди 1:2: огляд матчу Євро-2024
Збірна Нідерландів здобула вольову перемогу в матчі першого туру проти Польщі на Євро-2024 з футболу.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Огляд
Євро-2024, Німеччина
Група D, 1 тур
16 червня
Голи: 1:0 — Букса 16, 1:1 — Гакпо 29, 1:2 — Веґгорст 83
Польща: Щенсний, Франковський, Саламон (Берешинський 86), Беднарек, Ківьор, Урбанський (Свідерський 55), Зелінський (Пйотровьский 78), Романчук (Слиш 55), Залевський, Шиманський (Модер 46), Букса.
Нідерланди: Вербрюгген, Аке (ван де Вен 87), Ван Дейк, Де Врей, Думфріс, Верман (Вейналдум 62), Рейндерс, Схаутен, Гакпо (Фрімпонг 81), Депай (Веґгорст 81), Сімонс (Мален 62).
Попередження: Верман 15
У 2 турі нідерландці зіграють із Францією, а Польща протистоятиме Австрії.
Нагадаємо, напередодні Швейцарія дотисла Угорщину, Іспанія розгромила Хорватію, а Італія здобула вольову перемогу над Албанією.