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Польща — Нідерланди 1:2: огляд матчу Євро-2024

Микола Дендак — 16 червня, 18:49
Польща — Нідерланди 1:2: огляд матчу Євро-2024

Збірна Нідерландів здобула вольову перемогу в матчі першого туру проти Польщі на Євро-2024 з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Огляд

Євро-2024, Німеччина
Група D, 1 тур
16 червня

Польща — Нідерланди 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 — Букса 16, 1:1 — Гакпо 29, 1:2 Веґгорст 83

Польща: Щенсний, Франковський, Саламон (Берешинський 86), Беднарек, Ківьор, Урбанський (Свідерський 55), Зелінський (Пйотровьский 78), Романчук (Слиш 55), Залевський, Шиманський (Модер 46), Букса.

Нідерланди: Вербрюгген, Аке (ван де Вен 87), Ван Дейк, Де Врей, Думфріс, Верман (Вейналдум 62), Рейндерс, Схаутен, Гакпо (Фрімпонг 81), Депай (Веґгорст 81), Сімонс (Мален 62).

Попередження: Верман 15

У 2 турі нідерландці зіграють із Францією, а Польща протистоятиме Австрії.

Нагадаємо, напередодні Швейцарія дотисла Угорщину, Іспанія розгромила Хорватію, а Італія здобула вольову перемогу над Албанією.

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