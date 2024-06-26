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Словенія втримала нічию з Англією: огляд матчу Євро-2024

Станіслав Лисак — 26 червня, 08:49
Словенія втримала нічию з Англією: огляд матчу Євро-2024

Збірна Англії зіграла внічию зі Словенією у матчі 3-го туру Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина.
Група C, 3 тур, 25 червня

Англія — Словенія 0:0

Англія: Пікфорд, Тріпп'є (Арнольд 84), Геї, Стоунз, Уокер, Райс, Галлагер (Мейну 46), Фоден (Гордон 89), Беллінгем, Сака (Палмер 71), Кейн.

Словенія: Облак, Янжа (Балковец 90+1), Бійол, Дркушич, Корничник, Млакар (Станкович 86), Єлснік, Гнізда Черін, Стоянович, Шешко (Ілічич 75), Шпорар (Целар 86).

Попередження: Тріпп'є 17, Янжа 22, Гехі 68, Бійол 72, Фоден 77

Ця нічия дозволила Англії виграти групу C. А ось Словенія залишилася третьою — оскільки у неї рівна кількість очок, різниця м’ячів та жовтих карток із Данією, долю другого місця вирішив рейтинг УЄФА, де Данія розташовується вище, ніж Словенія.

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