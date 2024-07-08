Нідерланди — Англія: онлайн-трансляція матчу
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10 липня збірна Нідерландів у півфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу 2024 року зіграє проти збірної Англії.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн починаючи з 21:50.
Зазначимо, що на шляху до півфіналу Нідерланди здобули вольову перемогу над Туреччиною, а Англія в серії пенальті переграла Швейцарію.
В іншому півфіналі зіграють національні команди Іспанії та Франції.