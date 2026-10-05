Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Увійшов до елітної компанії: ван Дейк провій 100-й матч за збірну Нідерландів

Денис Іваненко — 5 жовтня 2026, 08:52
Увійшов до елітної компанії: ван Дейк провій 100-й матч за збірну Нідерландів
Вірджил ван Дейк
Getty Images

Центральний захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк став 11-м гравцем в історії, який перетнув позначку у 100 зіграних поєдинків за збірну Нідерландів.

Сталось це 4 жовтня в матчі четвертого туру Ліги націй проти Сербії. Досвідчений футболіст вийшов у стартовому складі з капітанською пов'язкою та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Рекордсменом залишається колишній півзахисник Веслі Снейдер. Він має у своєму активі 134 гри.

Футболісти з найбільшою кількістю матчів за збірну Нідерландів:

  • 1. Веслі Снейдер – 134
  • 2. Едвін ван дер Сар – 130
  • 3-4. Мемфіс Депай – 112
  • 3-4. Франк де Бур – 112
  • 5. Рафаел ван дер Варт – 109
  • 6. Дейлі Блінд – 108
  • 7. Джованні ван Бронкхорст – 106
  • 8. Дірк Кюйт – 104
  • 9. Робін ван Персі – 102
  • 10. Філіп Коку – 101
  • 11. Вірджіл ван Дейк – 100.

Нагадаємо, що напередодні членом такого "елітного клубу" став Ендрю Робертсон. Колишній партнер Вірджила ван Дейка по Ліверпулю провів сотий поєдинок у складі збірної Шотландії, ставши лише другим гравцем в історії своєї країни з таким досягненням.

Читайте також :
Португалія стала першою збірною, яка вийшла до чвертьфіналу Ліги націй-2026/27
Вірджил Ван Дейк Збірна Нідерландів з футболу

Вірджил Ван Дейк

Мені потрібно було відчути впевненість: ван Дейк – про рішення продовжити міжнародну кар'єру
Клопп посварився з ексхавбеком Реала через гру Ван Дейка у матчі зі Швецією на ЧС-2026
Захисника Ліверпуля визнали найкращим гравцем матчу Нідерланди – Японія на ЧС-2026
Ван Дейк: Салах – видатний партнер по команді
Нам знадобиться щось особливе: Ван Дейк назвав умови для перемоги Ліверпуля над ПСЖ в 1/4 ЛЧ

Останні новини