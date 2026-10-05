Увійшов до елітної компанії: ван Дейк провій 100-й матч за збірну Нідерландів
Центральний захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк став 11-м гравцем в історії, який перетнув позначку у 100 зіграних поєдинків за збірну Нідерландів.
Сталось це 4 жовтня в матчі четвертого туру Ліги націй проти Сербії. Досвідчений футболіст вийшов у стартовому складі з капітанською пов'язкою та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.
Рекордсменом залишається колишній півзахисник Веслі Снейдер. Він має у своєму активі 134 гри.
Футболісти з найбільшою кількістю матчів за збірну Нідерландів:
- 1. Веслі Снейдер – 134
- 2. Едвін ван дер Сар – 130
- 3-4. Мемфіс Депай – 112
- 3-4. Франк де Бур – 112
- 5. Рафаел ван дер Варт – 109
- 6. Дейлі Блінд – 108
- 7. Джованні ван Бронкхорст – 106
- 8. Дірк Кюйт – 104
- 9. Робін ван Персі – 102
- 10. Філіп Коку – 101
- 11. Вірджіл ван Дейк – 100.
Нагадаємо, що напередодні членом такого "елітного клубу" став Ендрю Робертсон. Колишній партнер Вірджила ван Дейка по Ліверпулю провів сотий поєдинок у складі збірної Шотландії, ставши лише другим гравцем в історії своєї країни з таким досягненням.