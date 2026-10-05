Увійшов до елітної компанії: ван Дейк провій 100-й матч за збірну Нідерландів

Центральний захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк став 11-м гравцем в історії, який перетнув позначку у 100 зіграних поєдинків за збірну Нідерландів.

Сталось це 4 жовтня в матчі четвертого туру Ліги націй проти Сербії. Досвідчений футболіст вийшов у стартовому складі з капітанською пов'язкою та допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 2:1.

Рекордсменом залишається колишній півзахисник Веслі Снейдер. Він має у своєму активі 134 гри.

Футболісти з найбільшою кількістю матчів за збірну Нідерландів:

1. Веслі Снейдер – 134

2. Едвін ван дер Сар – 130

3-4. Мемфіс Депай – 112

3-4. Франк де Бур – 112

5. Рафаел ван дер Варт – 109

6. Дейлі Блінд – 108

7. Джованні ван Бронкхорст – 106

8. Дірк Кюйт – 104

9. Робін ван Персі – 102

10. Філіп Коку – 101

11. Вірджіл ван Дейк – 100.

Нагадаємо, що напередодні членом такого "елітного клубу" став Ендрю Робертсон. Колишній партнер Вірджила ван Дейка по Ліверпулю провів сотий поєдинок у складі збірної Шотландії, ставши лише другим гравцем в історії своєї країни з таким досягненням.