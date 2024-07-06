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Англія по пенальті переграла Швейцарію: огляд матчу Євро-2024

Станіслав Лисак — 6 липня, 23:49
Англія по пенальті переграла Швейцарію: огляд матчу Євро-2024

Збірна Англії у серії пенальті перемогла Швейцарію і стала третім чвертьфіналістом чемпіонату Європи-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
1/4 фіналу, 6 липня

Англія — Швейцарія 1:1 (0:0)
По пенальті 5:3

У півфіналі Англія зіграє проти переможця пари Нідерланди — Туреччина. Заключний чвертьфінал відбудеться сьогодні, 6 липня. Початок зустрічі — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Іспанія в неймовірному матчі перемогла Німеччину, а Франція в серії пенальті вибила Португалію.

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