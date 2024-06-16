Збірна Англії з голом Беллінгема здолала Сербію в 1 турі Євро-2024
Збірна Англії з футболу перемогла Сербію у першому турі Євро-2024.
Матч завершився з рахунком 1:0.
Збірна Англії з перших хвилин поєдинку заволоділа ініціативою та змогла відзначитись швидким голом. На 13-й хвилині гри півзахисник Реала Джуд Беллінгем головою розстріляв ворота сербів після навісної передачі Букайо Сака.
У другій половині гри серби заволоділи ініціативою та намагалися більше контролювати матч. Проте англійці добре захищалися та не дозволяли суперникам створювати небезпеку біля своїх воріт.
Євро-2024, Німеччина
Група С, 1 тур
16 червня
Сербія — Англія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 13 Беллінгем
Сербія: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Милинкович-Савич, Влахович, Костич (43 Младенович), Гудель, (46 Ілич), Лукич (61 Йович), Живкович, (74 Бирманчевич), Митрович (61 Тадич)
Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Гехі, Стоунз, Вокер, Райс, Александер-Арнольд (69 Галлахер), Беллінгем (86 Майну), Фоден, Сака (76 Боуен), Кейн
Попередження: 39 Гудель, 75 Тадич, 83 Стойкович
Зазначимо, що в групу С також потрапили Данія та Словенія, які свій матч завершили внічию.
Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.