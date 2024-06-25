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Австрія та Нідерланди влаштували перестрілку в 3 турі Євро-2024

Игорь Чернявский — 25 червня, 20:55
Австрія та Нідерланди влаштували перестрілку в 3 турі Євро-2024

Збірна Австрії перемогла Нідерланди у матчі 3 туру Євро-2024 і сенсаційно виграла групу D.

Матч завершився з рахунком 3:2. Оскільки в паралельному поєдинку Франція зіграла внічию з Польщею, Австрія фінішувала першою.

Австрійці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині завдяки прикрому автоголу Доньєлла Малена. Він намагався перехопити простріл з флангу, але відправив м’яч у ближній кут своїх воріт.

Нідерланди активізувалися після пропущеного голу, а Мален був дуже близьким до того, щоб з антигероя перетворитися на героя. Наприкінці тайму він накрутив захисника, подав прямо на голову Мемфісу Депаю, але той змарнував чудову нагоду, не влучивши у ворота з кількох метрів.

Втім, недовго тривало свято на помаранчевих секторах "Олімпіаштадіон" невдовзі австрійці знову вийшли вперед завдяки голу ефектному голу Романо Шміда. Через 15 хвилин Мемфіс Депай відновив паритет, але нічийний рахунок знову протримався недовго — Марсель Забітцер потужним ударом розстріляв ближній кут воріт Барта Вербрюггена.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина
Група D, 3 тур, 24 червня

Нідерланди — Австрія 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 — Мален (автогол) 6, 1:1 — Гакпо 47, 1:2 — Шмід 59, 2:2 — Депай 75, 2:3 — Забітцер 80

Нідерланди: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Геертруйда, Рейндерс, Верман, Схаутен, Гакпо, Мален, Депай.

Австрія: Пентц, Прасс, Лінхарт, Вобер, Пош, Грілліч, Зайвальд, Шмід, Забітцер, Віммер, Арнаутович.

Завдяки цій перемозі Австрія набрала 6 очок та посіла перше у групі D. Відтак у плей-оф команда Рангніка зіграє проти команди, яка фінішує другою у квартеті F. На цю позицію претендують Туреччина (3 очки), Чехія (1) та Грузія (1).

Франція на стадії 1/8 фіналу зустрінеться з другим місцем групи E, на якому можуть фінішувати всі команди квартету, зокрема й України. Нідерланди дізнаються свого суперника пізніше.

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