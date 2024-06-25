Австрія та Нідерланди влаштували перестрілку в 3 турі Євро-2024

Збірна Австрії перемогла Нідерланди у матчі 3 туру Євро-2024 і сенсаційно виграла групу D.

Матч завершився з рахунком 3:2. Оскільки в паралельному поєдинку Франція зіграла внічию з Польщею, Австрія фінішувала першою.

Австрійці відкрили рахунок уже на 6-й хвилині завдяки прикрому автоголу Доньєлла Малена. Він намагався перехопити простріл з флангу, але відправив м’яч у ближній кут своїх воріт.

Нідерланди активізувалися після пропущеного голу, а Мален був дуже близьким до того, щоб з антигероя перетворитися на героя. Наприкінці тайму він накрутив захисника, подав прямо на голову Мемфісу Депаю, але той змарнував чудову нагоду, не влучивши у ворота з кількох метрів.

Втім, недовго тривало свято на помаранчевих секторах "Олімпіаштадіон" — невдовзі австрійці знову вийшли вперед завдяки голу ефектному голу Романо Шміда. Через 15 хвилин Мемфіс Депай відновив паритет, але нічийний рахунок знову протримався недовго — Марсель Забітцер потужним ударом розстріляв ближній кут воріт Барта Вербрюггена.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група D, 3 тур, 24 червня

Нідерланди — Австрія 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 — Мален (автогол) 6, 1:1 — Гакпо 47, 1:2 — Шмід 59, 2:2 — Депай 75, 2:3 — Забітцер 80

Нідерланди: Вербрюгген, Аке, ван Дейк, де Врей, Геертруйда, Рейндерс, Верман, Схаутен, Гакпо, Мален, Депай.

Австрія: Пентц, Прасс, Лінхарт, Вобер, Пош, Грілліч, Зайвальд, Шмід, Забітцер, Віммер, Арнаутович.

Завдяки цій перемозі Австрія набрала 6 очок та посіла перше у групі D. Відтак у плей-оф команда Рангніка зіграє проти команди, яка фінішує другою у квартеті F. На цю позицію претендують Туреччина (3 очки), Чехія (1) та Грузія (1).

Франція на стадії 1/8 фіналу зустрінеться з другим місцем групи E, на якому можуть фінішувати всі команди квартету, зокрема й України. Нідерланди дізнаються свого суперника пізніше.