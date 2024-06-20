Англія не втримала перемогу над Данією: огляд матчу Євро-2024

Збірна Англії розписала мирову з Данією в другому турі групового етапу Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група C, 2 тур, 20 червня

Данія — Англія 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Кейн, 1:1 - 34 Юльманн

Данія: Шмейхель, Крістенсен, Вестергор, Андерсен, Еріксен (82 Ольсен), Крістіансен (57 Ба), Мегле, Гейб'єрг, Юльманн (82 Нергор), Гойлунд (67 Поульсен), Вінд (57 Дамсгор)

Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Ґеї, Стоунз, Вокер, Райс, Александер-Арнольд (54 Галлахер), Беллінгем, Фоден (69 Боуен), Сака (69 Езе), Кейн (70 Воткінс)

Попередження: 27 Вестергор, Мегле, 87 Нергор — 62 Галлагер

Зазначимо, що найкращим гравцем поєдинку за версією SofaScore став півзахисник збірної Данії П'єр-Еміль Гейб'єрг. Наступний матч Англія зіграє 25 червня проти Словенії. В цей же день команда Данії зустрінеться з Сербією.

Напередодні словенці зіграли внічию з сербами (1:1).