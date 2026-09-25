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У перерві я дав зрозуміти команді, що так грати не можна: Хаві оцінив свій дебют на чолі збірної Нідерландів

Микола Літвінов — 25 вересня 2026, 00:51
У перерві я дав зрозуміти команді, що так грати не можна: Хаві оцінив свій дебют на чолі збірної Нідерландів
Хаві
Getty Images

Новоспечений наставник збірної Нідерландів Хаві заявив, що у перерві свого дебютного матчу на новій посаді проти Німеччини у межах першого туру Ліги націй сказав своїм підопічним, аби вони припинили грати без характеру.

Його слова передає AD.nl.

"Я не здивований таким рівнем гри, адже вже бачив це на тренуваннях останніми днями. У перерві я все ж дав їм зрозуміти, що так грати не можна, що я хочу бачити більше характеру на полі.

Я радий, що у другому таймі ми усвідомили свою перевагу. Можливо, ми заслуговували на більше, ніж цю нічию, але я задоволений енергією команди та моментами, які ми створили".

Нагадаємо, що Коді Гакпо зумів врятувати "летючих голландців" від поразки, забивши на останніх хвилинах гри. У підсумку команди завершили поєдинок із рахунком 1:1. У цьому поєдинку на чолі збірної Німеччини також дебютував Юрген Клопп.

Додамо, що Хаві очолив національну команду Нідерландів в серпні цього року. Сторони уклали угоду до 2030 року.

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