Нападник Ліверпуля залишив розташування збірної Нідерландів через травму

Вінгер Ліверпуля Коді Гакпо вимушений був залишити розташування збірної Нідерландів через травму.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Діагноз гравця чи терміни його відновлення не розголошуються.

Таким чином, Гакпо не допоможе команді Хаві Ернандеса у матчах дивізіону А Ліги націй проти Греції (1 жовтня) та Сербії (4 жовтня). Обидві зустрічі пройдуть о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що Нідерланди у першому матчі на турнірі розписали нічию із Німеччиною (1:1), а в наступному турі здолали Сербію (2:1).

Додамо, що за спиною у 27-річного нападника 56 поєдинків за національну збірну, у яких він відзначився 25 голами та 12 асистами.