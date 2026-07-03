Сформувалися шість пар 1/8 фіналу ЧС-2026

За підсумками більшої частини матчів 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 з футболу до наступного раунду пробилися вже 13 команд. Станом на 3 липня вже сформовані шість пар 1/8 фіналу.

У першій парі 1/8 фіналу Канада зіграє з Марокко: північноамериканці пройшли ПАР, тоді як марокканці вибили Нідерланди в серії пенальті.

Ще одне протистояння сформували Парагвай і Франція – південноамериканці сенсаційно здолали Німеччину, а французи впевнено розібралися зі Швецією.

Третя відома пара – Бразилія проти Норвегії: бразильці в напруженому поєдинку вибили Японію, а команда Ерлінга Голанда пройшла Кот-д'Івуар.

Натомість на мексиканців, які перемогли Еквадор, чекатиме складний екзамен проти Англії, яка ледь переграла ДР Конго.

Бельгія відігралася із 0:2 у протистоянні проти Сенегалу, перевівши гру у додаткові тайми. Лише за їх підсумками команда Руді Гарсії змогла вирвати вольову перемогу в африканського суперника.

Суперника бельгійці дізналися у матчі США – Боснія і Герцеговина, де підопічні Маурісіо Почеттіно навіть у меншості оформили переконливу перемогу.

Португалія здолала Хорватію та у наступному раунді зустрінеться з Іспанією, яка не мала проблем у грі з Австрією.

Перші шість пар 1/8 фіналу ЧС-2026

04.07 | 20:00 | Канада – Марокко

05.07 | 00:00 | Парагвай – Франція

05.07 | 23:00 | Бразилія – Норвегія

06.07 | 03:00 | Мексика – Англія

06.07 | 22:00 | Португалія – Іспанія

07.07 | 03:00 | США – Бельгія

За оцінками GGBET, претендентом номер 1 є Франція, на тріумф яких можна поставити з коефіцієнтом 2,9.

На другій сходинці розташувалась Аргентина з кефом 5,5. Третьою йде Іспанія – 7.

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