Рамуш: Показали силу характеру збірної Португалії

Нападник португальської збірної Гонсалу Рамуш розповів про свої емоції після переможного матчу проти Хорватії (2:1) на стадії 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Його слова передає А Bola.

Форвард відзначився вирішальним голом уже в доданий арбітром час.

"Важкий матч. Ми поступалися в рахунку, але здобули відчайдушну і вольову перемогу. Найголовніше, що ми пройшли далі та показали силу нашої команди. Тепер потрібно зосередитись на наступній грі.

Я забив свій гол на інстинктах. Знаю, що зазвичай я проявляю себе якраз у такі моменти. Зазвичай я забиваю та вирішую результат матчів. І знову показав – я тут, щоби допомогти. Якщо я не маю енергії, то я не можу допомогти команді. Цього разу мені це вдалося, і це того варте.

Кріштіану Роналду вже сказав мені, що я буду важливим і допоможу команді. Я сказав партнерам по команді в роздягальні не хвилюватися, і якщо я вийду на поле, то заб'ю. Я дотримався свого слова", – заявив Рамуш.