Огляд драматичного матчу між збірними Португалії та Хорватії на ЧС-2026

Збірна Португалії переграла Хорватію в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.

Огляд матчу

У другому таймі Хорватія вийшла вперед завдяки голу Івана Перішича. Також арбітр скасував м'яч Ігоря Матановича через офсайд. Після скасованого через положення поза грою гола Кріштіану Роналду, капітан португальців усе ж зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. Хорвати відповіли штангою Матео Ковачича та черговим скасованим через офсайд голом Петара Сучича.

У драматичній кінцівці Гонсалу Рамуш у компенсований час вивів Португалію вперед, а фінальний штурм Хорватії завершився голом Йошко Гвардіола на 90+13-й хвилині, який арбітри також не зарахували через офсайд, зафіксувавши перемогу португальців.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Раунд плейоф, 1/16 фіналу, 3 липня

Португалія – Хорватія 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 53 Перішич, 1:1 – 68 Роналду (пен.), 2:1 – 90+4 Рамуш

Нагадаємо, що напередодні збірна Іспанії здолала Австрію в 1/16 фіналу ЧС-2026. Саме "Фурія Роха" стане суперником Португалії в наступній стадії турніру.