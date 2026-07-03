Огляд драматичного матчу між збірними Португалії та Хорватії на ЧС-2026
Збірна Португалії переграла Хорватію в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу.
Огляд матчу
У другому таймі Хорватія вийшла вперед завдяки голу Івана Перішича. Також арбітр скасував м'яч Ігоря Матановича через офсайд. Після скасованого через положення поза грою гола Кріштіану Роналду, капітан португальців усе ж зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. Хорвати відповіли штангою Матео Ковачича та черговим скасованим через офсайд голом Петара Сучича.
У драматичній кінцівці Гонсалу Рамуш у компенсований час вивів Португалію вперед, а фінальний штурм Хорватії завершився голом Йошко Гвардіола на 90+13-й хвилині, який арбітри також не зарахували через офсайд, зафіксувавши перемогу португальців.
Португалія – Хорватія 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 53 Перішич, 1:1 – 68 Роналду (пен.), 2:1 – 90+4 Рамуш
Нагадаємо, що напередодні збірна Іспанії здолала Австрію в 1/16 фіналу ЧС-2026. Саме "Фурія Роха" стане суперником Португалії в наступній стадії турніру.