Далич відреагував на виліт Хорватії з ЧС-2026

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич розчарований поразкою від Португалії в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Його слова передає ФІФА.

"Вибачте, але особливо у другому таймі ми були кращими за португальців, створили багато моментів, добре грали, але пропустили два голи. Багато емоцій. Мені немає на що скаржитися – хлопці боролися, старалися, але....

У нас було багато хороших моментів для 2:0. Це важко, ми не заслуговували на виліт, ми були нарівні з Португалією", – підсумував Далич.