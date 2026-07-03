Ганьба Бразилії, нестримна Німеччина: топ-7 легендарних розгромів у плейоф чемпіонатів світу

Коли в строю залишаються найкращі з найкращих і все вирішується в одному матчі, найменше очікуєш на розроми. Як правило, у плейоф поєдинки проходять в особливо затятій боротьбі й усе вирішує різниця в один – максимум у два м'ячі.

Але іноді трапляються винятки, навіть у матчах між топзбірними. Від того вони й сприймаються інакше. Саме про такі поєдинки, що змусили футбольний світ реально здригнутися, і піде мова.

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ЧС-1970. Фінал Бразилія – Італія – 4:1

Голи: Пеле (18), Жерсон (66), Жаїрзіньйо (71), Карлос Алберто (86) – Бонінсенья (37).

Тренер збірної Бразилії Маріо Загалло привіз у Мексику унікальну команду з божевільним атакувальним потенціалом. Пам'ятаєте фразу "ви нам заб'єте скільки зможете, а ми вам – скільки захочемо"? Так це якраз вона – та сама збірна Бразилії-1970. Найкраща збірна Бразилії в історії.

Пеле, Тостао, Рівеліно, Жаїрзінью, Жерсон… Зупинити цю компанію було архіскладним завданням. Навіть для тих, у кого в крові закладено генетичний код "катеначо".

А тут ще й Італія перед вирішальним матчем ЧС-1970 була добряче виснажена надважким півфіналом проти ФРН (4:3 у додатковий час). У підсумку 21-го червня сил і запалу в "Скуадри Адзурри" вистачило лише на годину.

Головною зіркою фіналу на легендарній арені "Ацтека" став Пеле. Йому ще не було 30, і він, як і раніше, був неперевершеним. На 18-й хвилині відкрив рахунок, ефектно зависнувши в повітрі та завдавши удару головою, а в другому таймі оформив дві гольові передачі.

1970 World Cup Final 🇲🇽



Brazil 4-1 Italy 🇧🇷🇮🇹



This match defines Pelé’s greatness 👑



A goal, leadership, vision — the purest football. The night of Pelé becomes immortal 🏆⚽



Is Pelé the most complete football player ever? pic.twitter.com/S1CkI6CMyn — VintageFootballTV (@Vintage77Ball) March 20, 2026

Загалом же на тому турнірі у нього набралося 4 голи та 6 асистів. Відповідь на запитання, кого вважати найкращим гравцем чемпіонату світу-1970, сумнівів не викликає.

Цікавий факт. Після того поєдинку збірна Бразилії, як перший триразовий чемпіон світу, отримала у вічне володіння Кубок Жюля Ріме – легендарну статуетку "Золотої богині". Вічно володіти, щоправда, не вийшло. У 1983-му її вкрали просто зі штаб-квартири Бразильської конфедерації футболу. Грабіжників спіймали, але "Золоту богиню" так і не знайшли.

ЧС-1998. Чвертьфінал Німеччина – Хорватія – 0:3

Голи: Ярні (45+3), Влаович (80), Шукер (85).

Як же хочеться сказати, що на їхньому місці могли бути ми! Ви, звісно, розумієте, про що я. Злощасний стиковий відбірковий матч ЧС-1998 Україна – Хорватія, норвезький арбітр із немилозвучним прізвищем, скасований ним чистий гол Віталія Косовського…

Але що тепер сипати сіль на рани. Віддаємо належне хорватам, які посіли на своєму дебютному ЧС третє місце.

Матч 1/4 фіналу проти німців, безсумнівно, став для команди Мирослава Блажевича найкращим на тому турнірі. Звісно, було непросто – особливо спочатку, коли суперник тиснув за всіма напрямками. Довелося багато працювати в обороні, лягати під м'ячі, стелитися в підкатах і – чого гріха таїти – вмикати тактику дрібного фолу, що, до речі, хорвати вміють чи не найкраще у світі.

Ключовий відрізок припав на кінцівку першого тайму – спочатку Давор Шукер змусив Крістіана Вернса сфолити та дуже ефектно впав, що для німецького захисника обернулося червоною карткою, а потім Роберту Ярні пощастило забити гол у роздягальню.

Другий тайм пройшов в обопільно гострій боротьбі, але хорвати були точнішими і свіжішими. У підсумку Андреас Кепке ще раз пропустив з-за меж штрафного майданчика – цього разу від Горана Влаовича. Ну а крапку в матчі поставив Шукер, який у підсумку став найкращим бомбардиром турніру (6 голів).

Вважається, що це була одна з найболючіших поразок в історії "Бундестім". Не випадково ж у Німеччині після того турніру кардинально переглянули програму підготовки юних футболістів.

Цікаво, що судив матч Хорватія – Німеччина все той же норвезький арбітр із немилозвучним прізвищем. І, до речі, у німців щодо справедливості вилучення Вернса виникли серйозні претензії…

ЧС-1998. Фінал Бразилія – Франція – 0:3

Голи: Зідан (27, 45+1), Петі (90+3).

Усі чекали, що головною зіркою паризького фіналу стане "Феномен" Роналдо, який перебував на піку кар'єри. Але з ним напередодні матчу стався загадковий напад – аж до непритомності (начебто довго лежав у незручній позі, передавивши залозу, що відповідає за частоту серцевих скорочень і за кров'яний тиск).

У підсумку блискучий форвард у вирішальному матчі нагадував свою бліду тінь. Ну а з ним якось зникла вся команда, хоча підбір гравців у Бразилії тоді був дуже потужний – Таффарел, Кафу, Алдаїр, Роберто Карлос, Дунга, Рівалдо, Бебето… І тренував її наставник, який знав, як здобувати "золото" – все той же Загалло.

Утім, зникла Бразилія – це все ж насамперед наслідок роботи французів. Крістіан Карамбе і Дідьє Дешам випалили центр поля, Ліліан Тюрам і Біксант Лізаразю "перекусили" фланги, які грали особливу роль у побудові бразильської гри (пам'ятаєте, можливо, лихі підключення Кафу і Роберто Карлоса).

А ще французи перед фіналом дуже уважно вивчали, як бразильці обороняються при стандартах… Загалом, експерти стверджували, що Еме Жаке явно переграв Маріо Загалло з погляду тактики.

Головною ж зіркою матчу став Зінедін Зідан, який ще в першому таймі відправив своєю тоді ще не зовсім лисою головою два м'ячі у ворота суперників. Обидва – після кутових і майже під копірку. Після цього господарі турніру досить упевнено контролювали хід гри, а перед фінальним свистком ще й третій м'яч поклали.

Це був перший світовий чемпіонський титул збірної Франції, яка за два роки візьме і європейське "золото".

ЧС-2010. 1/8 фіналу Німеччина – Англія – 4:1

Голи: Клозе (20), Подольскі (32), Мюллер (67, 70) – Апсон (37).

Якщо чесно, там не повинно було закінчитися розгромним рахунком. Якби президент ФІФА Зепп Блаттер був поступливішим і напередодні турніру в ПАР погодився б використовувати систему відеофіксації взяття воріт, то арбітр Хорхе Ларріонда ніяк не зміг би проігнорувати чистісінький гол Френка Лемпарда наприкінці першого тайму.

Адже зарахуй уругвайський рефері м'яч Лемпарда, на перерву команди пішли б за нічийного рахунку, і Бог знає, як би там усе повернулося в другому таймі. А так – розчаровані підопічні Фабіо Капелло полізли відіграватися з 1:2, трошки "загралися" і отримали два зразково-показові контрвипади із зовсім ще молодим Томасом Мюллером на вістрі.

Це, до речі, був перший випадок в історії, коли збірна Англії зазнала поразки в офіційному матчі, граючи у щасливих для себе червоних футболках. Усе колись стається вперше.

ЧС-2010. Чвертьфінал Аргентина – Німеччина – 0:4

Голи: Мюллер (3), Клозе (68, 89), Фрідріх (74).

Німцям у ПАР англійців здалося замало. У наступному ж раунді вони змели Аргентину, продемонструвавши бліцкриг у дії. І знову найкращим у них став Томас Мюллер: забив перший м'яч і розпочав другу гольову атаку. Ну і Мирослав Клозе постарався.

За рахунку 0:1 становище Аргентини ще не виглядало безнадійним. Так, вона програвала центр поля, але дещо попереду все ж виходило. Моменти в неї були. Однак другий гол німців зняв усі питання.

Тренер аргентинців Дієго Марадона, якому потім ще довго згадували те, що він не взяв до ПАР досвідчених Естебана Камб'яссо та Хав'єра Дзанетті, пішов ва-банк – зняв із гри правого захисника Ніколаса Отаменді та випустив в атаку Хав'єра Пасторе.

Ну а німці тільки того й чекали, поклавши південноамериканцям ще двієчку, а заодно оформивши відставку Марадони.

Напевно, не тільки в Німеччині багато хто тоді шкодував, що та молода і завзята команда Йоахіма Льова так і не дотягнула до фіналу, поступившись іспанцям (0:1) і задовольнившись "бронзою", відвойованою в уругвайців (3:2).

Утім, за чотири роки Німеччина свого вже не упустила, вигравши четверте світове "золото" і приголомшивши футбольний світ найгучнішим розгромом в історії.

ЧС-2014. Півфінал Бразилія – Німеччина – 1:7

Голи: Оскар (90) – Мюллер (11), Клозе (23), Кроос (24, 26), Хедіра (29), Шюррле (69, 79).

Напевно, багато з тих, хто дивився ту гру в Белу-Орізонті, запам'ятали відчуття нереальності того, що відбувалося на футбольному полі. Сонячні бразильці не просто програли німцям, а були зім'яті та роздавлені. Немов по них проїхався бульдозер. Особливо вразив відрізок з 23-ї по 29-ту хвилини, коли у ворота пентакампеонів влетіло чотири м'ячі.

Звісно, збірна ФРН виглядала дуже потужно. Йоахім Льов досяг унікального балансу в грі команди, яка ефективно й ефектно поєднувала два різні стилі – відточену тікі-таку, яку принесли підопічні Жузепа Гвардіоли з Баварії, та фірмовий німецький силовий футбол з акцентом на вертикальність. Звісно, на місці залишалася і традиційна ігрова дисципліна.

Це була, можливо, найкраща збірна Німеччини в історії. І 100 відсотків – найяскравіша. Але водночас не можна не відзначити, що кожен гол у ворота Жуліо Сезара був не лише наслідком класних дій Бундестім, а й жахливої гри бразильської оборони.

Безсумнівно, на збірній Бразилії позначилася відсутність двох ключових виконавців – Тіагу Сілви (дискваліфікація) та Неймара (травма). Але, швидше за все, справа була в психології.

Бразильські футболісти просто не витримали тягаря надій, які покладали на них 200 мільйонів співвітчизників. Команда Луїса Феліпе Сколарі, потрапивши під серйозний тиск, просто розсипалася, як картковий будиночок.

ЧС-2014. Матч за третє місце Бразилія – Нідерланди – 0:3

Голи: ван Персі (3, з пенальті), Блінд (17), Вейналдум (90+1).

Слідом за німцями над бразильцями познущалися і нідерландці, остаточно увігнавши в розпач південноамериканську торсиду. Це була класика. Коли одна команда дуже хоче бодай частково реабілітуватися за провал і рішуче біжить уперед, а інша – ловить моменти для швидких випадів, закидаючи м'яч у вільні зони.

Почин розгрому було покладено вже на третій хвилині, коли Робін ван Персі холоднокровно реалізував пенальті за фол Тіагу Сілви на стрімкому Ар'єні Роббені. Там, щоправда, начудив арбітр з Алжиру Джамель Хаймуді. Адже бразилець порушив правила за межами штрафного майданчика. Пенальті там не було! Але був фол останньої надії. Слід було призначити штрафний удар і вилучити Тіагу Сілву.

Втім, суті справи це не змінює. У будь-якому разі бразильці грали занадто метушливо і припускалися багато браку як в атаці, так і в обороні. Нідерландці виглядали явно стрункішими та впевненішими. Вони взагалі на тому турнірі здивували.

Луї ван Гал узяв на озброєння нетипову для "помаранчевих" схему 5-3-2, яка під час переходу до атаки трансформувалася в 3-5-2 або 3-4-1-2. Флангові захисники Дірк Кюйт і Дейлі Блінд за лічені секунди перетворювалися на вінгерів, Веслі Снейдер диригував у центрі поля, Роббен і ван Персі творили на вістрі.

До речі, якщо хто забув: Нідерланди в Бразилії не тільки пентакампеонів розгромили. Вони й Іспанію, чинного на той час чемпіона світу, буквально знищили – 5:1. Але це, щоправда, на груповій стадії.

Ну а повертаючись до збірної Бразилії, додамо, що відтоді вона очолює список команд, які пропустили найбільше голів на домашньому ЧС. Її антирекорд – 14 м'ячів.

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За оцінками GGBET, претендентом номер 1 на трофей чемпіонату світу є Франція, на тріумф яких можна поставити з коефіцієнтом 3,5. На другій сходинці розташувалась Аргентина з кефом 5. Трійку замикає Іспанія – 8.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua, є актуальними станом на 20:20 30 червня та можуть змінюватися.

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