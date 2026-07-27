Повернення через 32 роки та єврокубкові амбіції: чи стане Буковина новою силою в УПЛ

Для чернівецьких уболівальників це літо стало справді історичним, оскільки Буковина після 32-річної перерви повернулася до української футбольної еліти. Оновлений клуб ставить за мету не просто закріпитися в УПЛ, а з часом боротися за нагороди та участь у єврокубках.

"Чемпіон" підготував матеріал про клуб із Чернівців, який може стати одним із відкриттів сезону.

Від спогадів про минулі успіхи до нової історії

Буковина зустріла незалежність України в статусі клубу Першої ліги СРСР. Це дозволило чернівецькому клубу потрапити до складу учасників першого чемпіонату України у Вищій лізі (нині УПЛ – ред.). Самобутня команда під керівництвом легендарного Юхима Школьникова посіла шосте місце в групі Б, де виступала разом із Динамо, Дніпром та Металістом.

Футболісти та тренери Буковини, 1990 рік ФК Буковина

У наступному сезоні, вже під керівництвом Олександра Павленка, чернівчани після першого кола посідали четверте місце, поступаючись лише Дніпру, Шахтарю та Динамо. Однак узимку через фінансові проблеми клуб залишили провідні футболісти, а вже наступного сезону команда втратила місце в еліті.

З того часу клуб стабільно виступав у Першій та Другій лігах, часто балансуючи між дивізіонами. 30 років тому Буковина вже стояла за крок від повернення до еліти. Тоді клуб отримав нових спонсорів та повернув на тренерський місток Юхима Школьникова. Склад команди поповнили перевірені бійці – перший капітан збірної України Юрій Шелепницький, вихованець Динамо Сергій Процюк, досвідчені Дмитро Білоус та Віктор Мглинець. Однак за підсумком сезону-1995/96 Буковина посіла друге місце, а єдину путівку до Вищої ліги виборола Ворскла.

Юрій Шелепницький (зліва) – перший капітан збірної України

Наступні десятиліття стали для Буковини роками виживання. Клуб неодноразово опинявся на межі зникнення, а періоди фінансової стабільності були нетривалими. Одним із інвесторів команди свого часу був нині підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ. Проте відсутність довгострокової стратегії не дозволила клубу повернутися до числа найкращих.

Буковина під час виступів у Другій лізі ФК Буковина

Що відомо про інвестора Буковини?

Ситуація почала змінюватися на початку 2024 року після приходу бізнесмена Володимира Дубинського, який уже мав успішний досвід розвитку професійного спорту. Найвідомішим його проєктом став СК Прометей, який об'єднав баскетбольний та волейбольний клуби.

За кілька років баскетбольний Прометей двічі став чемпіоном України та успішно виступав у Єврокубку. Чоловіча й жіноча волейбольні команди клубу також домінували на внутрішній арені, регулярно здобуваючи національні трофеї та представляючи Україну в єврокубках.

Волейбольний клуб Прометей СК Прометей

У 2024 році спортивний клуб Прометей припинив своє існування. Дубинський пояснив закриття спортивного проєкту тиском з боку правоохоронних органів на бізнес.

"Вимушений повідомити, що Прометей – багаторазовий чемпіон України, постійний учасник єврокубкових змагань, та спортивна академія Прометей відсьогодні припиняють своє існування через тиск правоохоронних органів", – написав Дубинський у своїх соціальних мережах.

За словами Дубинського, через кримінальне провадження та репутаційні втрати Прометей залишився без підтримки партнерів, після чого 12 серпня 2024 року спортивний проєкт було закрито.

Чому Дубинський обрав Буковину?

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії власник Прометею шукав місце для проведення чемпіонату України з волейболу та зупинив свій вибір на Чернівцях. Після зустрічі з представниками місцевої влади Дубинський почав допомагати місцевій футбольній команді, а взимку 2024 року його компанія "Демарт" стала головним спонсором клубу.

Володимир Дубинський ФК Буковина

Новий інвестор виділив на сезон-2024/25 близько 3 мільйонів доларів. Такий бюджет відповідав рівню середняків УПЛ, зокрема Оболоні. Попри значні інвестиції, виконати завдання вже в першому сезоні не вдалося. Команда Валерія Кривенцова фінішувала лише сьомою. Це не відповідало амбіціям керівництва.

Влітку 2025 року клуб запросив на посаду головного тренера Сергія Шищенка, який до цього успішно працював із Поліссям та Оболонню. Фахівець погодився очолити амбітний клуб Першої ліги, хоча мав запрошення від команд УПЛ.

Сергій Шищенко Фк Буковина

Сезон-2025/26 Буковина пройшла на одному диханні. "Жовто-чорні" здобули путівку до УПЛ за шість турів до завершення чемпіонату, виборовши золоті медалі. У 30 матчах підопічні Сергія Шищенка зазнали лише однієї поразки та випередили срібного призера – Чорноморець – на 16 очок. Крім того, буковинці вдруге поспіль дійшли до півфіналу Кубка України.

Буковина – чемпіон Першої ліги України сезону-2025/26 ФК Буковина

Паралельно клуб працював над розвитком інфраструктури: почалася реконструкція стадіону "Буковина", щоб він відповідав вимогам УПЛ. Були відремонтовані фасад, підтрибунні приміщення, встановлено нове табло. Наразі триває заміна газону, а тому на початку сезону "жовто-чорні" гратимуть домашні матчі у Львові. У планах побудова навчально-тренувальної бази та створення футбольної академії.

Водночас у клубі не приховують, що повернення до УПЛ — лише проміжний етап. Володимир Дубинський неодноразово заявляв, що стратегічною метою є боротьба за місця в єврокубках. Водночас у Чернівцях наголошують: реалізовувати ці амбіції планують поступово, паралельно розвиваючи інфраструктуру, академію та підсилюючи склад.

Реконструкція стадіону "Буковина" ФК Буковина

Перебудова складу перед стартом в УПЛ

Перед поверненням в УПЛ тренерський штаб Буковини на чолі із Сергієм Шищенком провів масштабну перебудову складу. Влітку команду покинули переважно гравці ротації, а також захисник Ян Морговський, який у чемпіонському сезоні зіграв 28 матчів (1 гол).

Натомість клуб уже підписав сім нових гравців. Під час літньої трансферної кампанії ставку було зроблено на футболістів із досвідом виступів в УПЛ, а також перспективну молодь. Підсиленням стали екслідер Кривбасу Максим Задерака, вихованці академії Шахтаря В'ячеслав Танковський і Ілля Путря, захисник Владислав Приймак, добре знайомий Шищенку за спільною роботою з Оболонню. Запрошення універсального півзахисника Федіра Бабака з німецького Падерборна варто розглядати з прицілом на майбутнє. З вихованцем харківського футболу підписано контракт на три роки.

В'ячеслав Танковський ФК Буковина

Крім того, були запрошені легіонери. Новачком Буковини став хорват Міхаель Клепач. Він має великий міжнародний досвід і ставав чемпіоном Словенії та Мальти. Правий захисник Едвін Одінака покликаний закрити позицію правого фулбека. Нігерієць був основним гравцем боснійського Железнічара і в останньому сезоні виконав 8 результативних дій у 30 матчах чемпіонату: 2 голи та 6 асистів.

Окремо варто відзначити селекційну політику Буковини. Наразі чернівчани не готові купувати нових гравців, віддаючи перевагу підписанню гравців у статусі вільних агентів. Водночас у майбутньому керівництво не виключає інвестицій у придбання футболістів.

ФК Буковина

За даними порталу Transfermarkt, за сумарною трансферною вартістю складу Буковина посідає 10-те місце серед 16 учасників УПЛ нового сезону.

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Головна зірка "жовто-чорних"

Буковина – насамперед тренерська команда. Сергій Шищенко у досить короткі терміни зумів поставити гру та запросити гравців, які відповідають його баченню футболу.

У минулому сезоні роль беззаперечного лідера Буковини виконував атакувальний півзахисник Віталій Дахновський. Вихованець львівського футболу став найкращим бомбардиром Першої ліги, забивши 18 голів у 28 матчах чемпіонату. Також 27-річний футболіст віддав найбільше гольових передач у команді – 9. За підсумками чемпіонату Віталія визнали найкращим гравцем Першої ліги сезону-2025/26.

Віталій Дахновський ФК Буковина

Дахновський розпочав професійну кар'єру у 2017 році у складі ФК Львів, який виступав у Другій лізі. Потім виїхав до Польщі, де виступав за аматорський Космос та Віслу – представника четвертого дивізіону країни.

У 2020 році Дахновський повернувся в Україну та підписав контракт із Вересом. Півзахисник одразу став одним із лідерів команди та стабільно виступав упродовж п'яти сезонів.

За даними Transfermarkt, вартість Дахновського становить 750 тисяч євро і наразі він є найдорожчим гравцем Буковини.

Чи може Буковина повторити шлях Полісся?

Одразу після приходу нового інвестора експертне середовище порівнювало Буковину з Поліссям. Аналогії дійсно мають місце.

Обидві команди представляють свій регіон. Вони не змогли з першої спроби вийти в УПЛ. Розбудова інфраструктури, запрошення Сергія Шищенка – у цьому справді простежуються паралелі.

Зустріч з вболівальниками ФК Буковина

Проте масштаб селекції суттєво відрізняється. У Поліссі в першому сезоні після виходу в УПЛ грали колишні або чинні гравці збірної України – Денис Бойко, Артем Шабанов, Богдан Михайличенко, Іван Петряк. Крім того, були придбані Таллес Коста (1 млн євро), Луіфер Ернандес (1 млн євро), за дещо менші кошти – Олександра Назаренка, Бені Макуану, Артема Смолякова. Тож цілком логічно, що у дебютному сезоні в УПЛ Полісся посіло п'яте місце та вийшло в єврокубки.

На відміну від Полісся, у Чернівцях поки не готові витрачати десятки мільйонів на трансфери. Буковина робить ставку на поступовий розвиток без форсування подій, тому головним завданням дебютного сезону буде закріпитися в УПЛ та фінішувати вище зони перехідних матчів.

У першому турі УПЛ сезону-2026/27 Буковина зустрінеться з віцечемпіонами минулого сезону – ЛНЗ. Уже перші місяці покажуть, чи готовий чернівецький клуб закріпитися серед найкращих і стати новою силою українського футболу.