Кудрівка може підсилитися вихованцем Шахтаря, який виявився непотрібний Буковині
Данило Гончарук
ФК Буковина
Вихованець донецького Шахтаря Данило Гончарук проходить перегляд у Кудрівці.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерела, у разі успішного перегляду 24-річний нападник перейде в клуб УПЛ на правах вільного агента.
Попереднім клубом Гончарука була Буковина, яку він залишив у середині червня.
Гончарук приєднався до чернівецької команди у лютому 2024-го. За два з половиною сезони у складі клубу він зіграв 41 матч, де забив 8 голів та віддав 7 асистів.
Більшу частину сезону-2025/26 форвард пропустив через травму та встиг взяти участь лише у 5 матчах за основну команду (2 голи).
Напередодні Кудрівка оголосила про підписання панамського форварда Верлея Баррери.