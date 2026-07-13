Кудрівка може підсилитися вихованцем Шахтаря, який виявився непотрібний Буковині

Вихованець донецького Шахтаря Данило Гончарук проходить перегляд у Кудрівці.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, у разі успішного перегляду 24-річний нападник перейде в клуб УПЛ на правах вільного агента.

Попереднім клубом Гончарука була Буковина, яку він залишив у середині червня.

Гончарук приєднався до чернівецької команди у лютому 2024-го. За два з половиною сезони у складі клубу він зіграв 41 матч, де забив 8 голів та віддав 7 асистів.

Більшу частину сезону-2025/26 форвард пропустив через травму та встиг взяти участь лише у 5 матчах за основну команду (2 голи).

Напередодні Кудрівка оголосила про підписання панамського форварда Верлея Баррери.