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Кудрівка може підсилитися вихованцем Шахтаря, який виявився непотрібний Буковині

Олексій Мурзак — 13 липня 2026, 00:56
Кудрівка може підсилитися вихованцем Шахтаря, який виявився непотрібний Буковині
Данило Гончарук
ФК Буковина

Вихованець донецького Шахтаря Данило Гончарук проходить перегляд у Кудрівці.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерела, у разі успішного перегляду 24-річний нападник перейде в клуб УПЛ на правах вільного агента.

Попереднім клубом Гончарука була Буковина, яку він залишив у середині червня.

Гончарук приєднався до чернівецької команди у лютому 2024-го. За два з половиною сезони у складі клубу він зіграв 41 матч, де забив 8 голів та віддав 7 асистів.

Більшу частину сезону-2025/26 форвард пропустив через травму та встиг взяти участь лише у 5 матчах за основну команду (2 голи).

Напередодні Кудрівка оголосила про підписання панамського форварда Верлея Баррери.

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