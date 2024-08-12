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СК "Прометей" припинив існування через тиск правоохоронних органів

Ігор Чернявський — 12 серпня, 19:05
СК Прометей припинив існування через тиск правоохоронних органів

Власник Прометея Володимир Дубинський повідомив, що його спортивний клуб припинив існування.

Про це він написав у своєму Facebook.

имушений повідомити, що СК "Прометей" - багаторазовий чемпіон України, постійний учасник єврокубкових змагань, та спортивна академія "Прометей" відсьогодні припиняють своє існування через тиск правоохоронних органів. Я, своєю чергою, складаю свої повноваження президента ПВЛУ та віцепрезидента ФВУ", — написав Дубинський.
СК Прометей Володимир Дубинський

СК Прометей

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