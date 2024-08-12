СК "Прометей" припинив існування через тиск правоохоронних органів
Власник Прометея Володимир Дубинський повідомив, що його спортивний клуб припинив існування.
Про це він написав у своєму Facebook.
"Вимушений повідомити, що СК "Прометей" - багаторазовий чемпіон України, постійний учасник єврокубкових змагань, та спортивна академія "Прометей" відсьогодні припиняють своє існування через тиск правоохоронних органів. Я, своєю чергою, складаю свої повноваження президента ПВЛУ та віцепрезидента ФВУ", — написав Дубинський.