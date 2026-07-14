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Буковина може підписати аргентинського вінгера

Олексій Мурзак — 14 липня 2026, 22:23
Буковина може підписати аргентинського вінгера
ФК Буковина

Буковина може посилити склад аргентинським легіонером.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Йдеться про 27-річного вінгера Матіаса Раміреса, який представляє Годой Крус, що виступає в аргентинській Прімері Б.

"Буковина опинилася в ситуації, схожій з Вересом – втратила на місяць одного з лідерів команди Віталія Дахновського. Таким чином, чернівецький клуб має форсувати підписання когось із вінгерів і, можливо, навіть легіонера", – назвав причину журналіст Михайло Співаковський.

У сезоні-2026 Рамірес він провів 14 з 20 матчів у чемпіонаті, результативними діями не відзначався.

Напередодні Буковина підписала нігерійського півзахисника.

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