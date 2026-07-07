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Буковина підписала гравця німецького Падерборна

Олег Дідух — 7 липня 2026, 17:28
Буковина підписала гравця німецького Падерборна
ФК Буковина

Новачок УПЛ Буковина підписав 19-річного півзахисника Федіра Бабака.

Про це повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

Контракт із українцем розрахований на три роки – до літа 2029 року.

Бабак є вихованцем харківського футболу, останні 4 роки провів закордоном. В 2022 року він перебрався в юнацьку команду словацького Слована (Братислава), проте незабаром потрапив у структуру німецького Падерборна.

Протягом двох з половиною років виступав за юнацькі команди Падерборна U-17 і U-19. Сумарно провів за них 50 матчів, забивши 3 голи та віддавши 4 асисти.

Минулий сезон Бабак провів у резервній команді Падерборна, зігравши 20 поєдинків у Регіональній лізі.

Нагадаємо, наприкінці червня Буковина підписала двох ексгравців Шахтаря.

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