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Колишній тренер Оболоні та Полісся очолив Буковину

Олег Дідух — 20 червня 2025, 15:40
Колишній тренер Оболоні та Полісся очолив Буковину
Сергій Шищенко (зліва)
ФК Буковина

Новим головним тренером першолігової Буковини призначено Сергія Шищенка.

Про це повідомляє пресслужба чернівецького клубу.

Контракт із 49-річним українським фахівцем розрахований на два роки – до літа 2027 року. На посаді головного тренера Буковини Шищенко замінив Григорія Чурілова.

Попереднім місцем роботи самого Шищенка була Оболонь, яку він покинув на початку червня. Київський клуб він очолював з вересня 2024 року.

Сезон-2024/25 Оболонь завершила на 11 місці у турнірній таблиці УПЛ, набравши до свого активу 32 очки та уникнувши перехідних матчів.

Шищенко вже очолював Буковину в 2016 році. Також працював із Миколаєвом, Поліссям і Звягелем.

Раніше повідомлялося про те, що слідом за Шищенком із Оболоні в Буковину може перейти ціла група гравців.

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