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Через 5-7 років ми маємо бути в Лізі чемпіонів: спонсор клубу Першої ліги заявив про свої космічні амбіції

Игорь Чернявский — 15 червня, 16:30
Через 5-7 років ми маємо бути в Лізі чемпіонів: спонсор клубу Першої ліги заявив про свої космічні амбіції

Спонсор Буковини Володимир Дубинський хоче, щоб уже через 5-7 років його клуб пробився до єврокубків.

Про свої амбіції засновник компанії "Демарт" заявив у інтерв’ю Tribuna.com.

"Якщо, дай боже, ми всі виживемо, якщо все буде так, як ми всі мріємо, за рік, максимум два, ми маємо бути в УПЛ. Якщо ми заходимо до УПЛ – точно не для того, щоб звідти вилетіти. Ще рік, максимум два – на те, щоб закріпитися у середині турнірної таблиці. І через 5-7 років ми маємо бути в Лізі чемпіонів або хоча б в інших топових єврокубках. Інакше це не я.

Через 5 років я точно у єврокубках або не у футболі. Так підсумуємо. Найближчі два роки на вихід до УПЛ та створення команди, ще два роки – розібратися та втесатися до УПЛ, з великими дядьками важко штовхатися буде.

Ми маємо зрозуміти, як це працює, когось виховати, щось створити. Цілком інша історія, складна, не до кінця зрозуміла – але зрозуміло, що дорого і непросто. Але через 5 років – так, ми у лідерах в українському футболі. Це мета та завдання – інакше навіщо було заходити? Але я знаю, що є ще 5-6 таких же божевільних людей, які в це закохалися і думають про це так само", – сказав Дубинський.

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 Буковина посіла виграла групу "Вибування" в Першій лізі. Після завершення сезону чернівецьку команду очолив колишній тренер Металіста 1925 та Зорі.

Буковина Чемпіонат України, Перша ліга Володимир Дубинський

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