Буковина достроково стала чемпіоном Першої ліги

Чернівецька Буковина дострокового стала чемпіоном Першої ліги сезону-2025/26. У суботу, 2 травня, підопічні Сергія Шищенка у 26 турі чемпіонату на виїзді обіграли Поділля 2:0. Це дозволили Буковині стати недосяжною в турнірній таблиці. Також команда з Чернівців зберігає шанси пройти чемпіонат без поразок: наразі в активі підопічних Шищенка 23 перемоги та 3 нічиї.

Чемпіонат України – Перша ліга

26 тур, 2 травня

Поділля – Буковина – 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Саків, 0:2 – 82 Тищенко

Також на 2 травня заплановані ще три матчі в рамках 26 туру Першої ліги:

15:00 ЮКСА – Чернігів

15:45 Ворскла – Лівий Берег

16:30 Нива Тернопіль – Металіст

Нагадаємо, підвищення в класі Буковина гарантувала собі ще 18 квітня.