Дубинський розкрив бюджет Буковини

Президент клубу Першої ліги Буковина Володимир Дубинський вказав, що бюджет клубу на сезон 2024/25 становить близько 120 мільйонів гривень.

Про це функціонер розповів у коментарі Трендець.

"Дуже не любу казати про гроші. Ми платиму усю зарплатню - білу, у нас немає доплат. Бюджет клубу на сезон-2024/25 складає 120 млн гривень – 3 млн доларів. Сюди входять зарплати, утримання клубу, логістика, проживання, а також підтримка полів, інвестиції у молодих гравців.

Найвища зарплата у нас складає 5 тис доларів на місяць. Декілька гравців таких. Зарплат по 15-20 тисяч у нас немає", – сказав Дубинський.