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Дубинський розкрив бюджет Буковини

Олександр Булава — 8 жовтня, 18:40
Дубинський розкрив бюджет Буковини
ФК Буковина

Президент клубу Першої ліги Буковина Володимир Дубинський вказав, що бюджет клубу на сезон 2024/25 становить близько 120 мільйонів гривень.

Про це функціонер розповів у коментарі Трендець.

"Дуже не любу казати про гроші. Ми платиму усю зарплатню - білу, у нас немає доплат. Бюджет клубу на сезон-2024/25 складає 120 млн гривень – 3 млн доларів. Сюди входять зарплати, утримання клубу, логістика, проживання, а також підтримка полів, інвестиції у молодих гравців.

Найвища зарплата у нас складає 5 тис доларів на місяць. Декілька гравців таких. Зарплат по 15-20 тисяч у нас немає", – сказав Дубинський.

Наразі команда посідає третє місце у турнірній таблиці групи А у турнірній таблиці Першої ліги.

Нагадаємо, у серпні Дубинський оголосив про припинення існування спортивного клубу Прометей. Таке рішення він пояснив тиском зі сторони правоохоронних органів.

Буковина Чемпіонат України, Перша ліга Володимир Дубинський

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