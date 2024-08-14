Директор Прометея: Клуб та академія припиняють своє існування
Виконавчий директор Прометея Дмитро Палійчук повідомив, що баскетбольний клуб припиняє своє існування.
Про це він написав у своєму Facebook.
"Так, насправді баскетбольний клуб Прометей, академія Прометей припиняють своє існування. Через тиск правоохоронних органів, наша команда, як і всі інші команди СК Прометей втратила підтримку партнерів, які не готові нести репутаційні втрати через участь в нашому проєкті", — заявив Палійчук.
Зазначимо, що у травні Прометей вирішив відмовитися від міжнародних турнірів в наступному сезоні та планував зосередить сили на виступах в Україні.
"Так, цією весною ми попрощалися з командою Прометей Латвія, бо утримувати клуб за кордоном третій рік війни виявилось непідйомним викликом.
Було надважко знайти фінансування на прийдешній сезон в Україні. Це був титанічний труд нашого засновника Володимира Дубінського, і ми були щасливі коли почули: "Готуйтесь, Прометей в грі". Це було крихке диво.
Думаю, кожен розуміє, що знайти гроші на спорт тяжко у звичайний час, знайти бюджети в країні, що воює – диво. Але за Володимиром Михайловичем (Дубинським - президент Прометея) завжди йшли в спортивні проєкти, бо це довіра, яка була підтверджена кількістю спортивних перемог", — розповів Палійчук.
Напередодні про розпуск команди оголосив власник — Володимир Дубинський. Він також скаржився на тиск правоохоронних органів.
Нагадаємо, міжнародний склад Прометею здобув перемогу над естонським Калевом у фінальному матчі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги та захистив титул чемпіона вперше в історії турніру.
Водночас молодіжний склад завоював золоті медалі чоловічої Вищої ліги України сезону-2023/24.