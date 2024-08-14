Директор Прометея: Клуб та академія припиняють своє існування

Виконавчий директор Прометея Дмитро Палійчук повідомив, що баскетбольний клуб припиняє своє існування.

Про це він написав у своєму Facebook.

Зазначимо, що у травні Прометей вирішив відмовитися від міжнародних турнірів в наступному сезоні та планував зосередить сили на виступах в Україні.

"Так, цією весною ми попрощалися з командою Прометей Латвія, бо утримувати клуб за кордоном третій рік війни виявилось непідйомним викликом.

Було надважко знайти фінансування на прийдешній сезон в Україні. Це був титанічний труд нашого засновника Володимира Дубінського, і ми були щасливі коли почули: "Готуйтесь, Прометей в грі". Це було крихке диво.

Думаю, кожен розуміє, що знайти гроші на спорт тяжко у звичайний час, знайти бюджети в країні, що воює – диво. Але за Володимиром Михайловичем (Дубинським - президент Прометея) завжди йшли в спортивні проєкти, бо це довіра, яка була підтверджена кількістю спортивних перемог", — розповів Палійчук.