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Директор Прометея: Клуб та академія припиняють своє існування

Олександр Булава — 14 серпня, 14:59
Директор Прометея: Клуб та академія припиняють своє існування

Виконавчий директор Прометея Дмитро Палійчук повідомив, що баскетбольний клуб припиняє своє існування.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Так, насправді баскетбольний клуб Прометей, академія Прометей припиняють своє існування. Через тиск правоохоронних органів, наша команда, як і всі інші команди СК Прометей втратила підтримку партнерів, які не готові нести репутаційні втрати через участь в нашому проєкті", — заявив Палійчук.

Зазначимо, що у травні Прометей вирішив відмовитися від міжнародних турнірів в наступному сезоні та планував зосередить сили на виступах в Україні.

"Так, цією весною ми попрощалися з командою Прометей Латвія, бо утримувати клуб за кордоном третій рік війни виявилось непідйомним викликом.

Було надважко знайти фінансування на прийдешній сезон в Україні. Це був титанічний труд нашого засновника Володимира Дубінського, і ми були щасливі коли почули: "Готуйтесь, Прометей в грі". Це було крихке диво.

Думаю, кожен розуміє, що знайти гроші на спорт тяжко у звичайний час, знайти бюджети в країні, що воює – диво. Але за Володимиром Михайловичем (Дубинським - президент Прометея) завжди йшли в спортивні проєкти, бо це довіра, яка була підтверджена кількістю спортивних перемог", — розповів Палійчук.

Напередодні про розпуск команди оголосив власник — Володимир Дубинський. Він також скаржився на тиск правоохоронних органів.

Нагадаємо, міжнародний склад Прометею здобув перемогу над естонським Калевом у фінальному матчі Латвійсько-естонської баскетбольної ліги та захистив титул чемпіона вперше в історії турніру.

Водночас молодіжний склад завоював золоті медалі чоловічої Вищої ліги України сезону-2023/24.

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