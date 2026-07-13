Бувина підписала 16-річного голкіпера Шахтаря

Буковина оголосила про підписання 16-річного чернівецького воротаря Артема Мацюка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Голкіпер отримав дворічну угоду. Фінансові деталі не розголошуються.

Артем розпочав займатися футболом у чернівецькій ДЮСШ №4, а у 2023-му перейшов до структури львівського Руху, де грав за команду U-14. З 2024 року перебував у донецькому Шахтарі та виступав за команди U-14, U-15 та U-16.

Зазначимо, що під час літнього міжсезоння Буковина значно оновила склад. Команду Сергія Шищенка залишили захисники Ян Морговський, Василь Гакман, Кирило Прокопчук, півзахисник Родіон Плакса, вінгер Данило Голуб та нападник Данило Гончарук.

Натомість клуб підписав лідера Кривбасу Максима Задераку, захисника Оболоні Владислава Приймака, хорвата Міхаела Клепача, півзахисника Федіра Бабака та взяв в оренду з ЛНЗ досвідчених В'ячеслава Танковського і Іллю Путрю.