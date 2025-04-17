B8 переграли ENCE з українцем у складі та наблизилися до виходу на Major

Українська кіберспортивна команда B8 (34) обіграла склад фінської організації ENCE (38) у матчі на виліт з кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Гра завершилася з рахунком 2:1. "Бейти" зуміли дотиснути суперника на карті Mirage (13:11), яка була їхнім піком.

Вибором суперника стала мапа Anubis. Там ENCE виявився сильнішим із рахунком 13:9.

Переможець визначався на десайдері (вирішальна мапа), яким стала карта Ancient. Перша половина пройшла рівно, що підтвердив рахунок 6:6. У другій половині B8 діяли злагоджено, що дозволило здобути перемогу.

Зазначимо, що за ENCE грає один із найкращих кіберспортсменів України Віктор "Sdy" Оруджев.

BLAST.tv Austin Major 2025

Кваліфікація, сітка 3:2, шостий матч, 17 квітня

B8 (Україна) – ENCE (Фінляндія) 2:1 (13:11 Mirage, 9:13 Anubis, 13:7 Ancient)

Нагадаємо, у попередніх матчах B8 програли від Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION, BC.Game з Белізу та ще один клуб із РФ 9Pandas.

Сьогодні, 17 квітня, "бейти" зіграють заключний матч за право виходу на Major. Суперником буде команда Astralis. Старт – 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що кваліфікаційні змагання в Європі проходитимуть з 14 до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 відбудеться в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.