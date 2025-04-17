Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

B8 переграли ENCE з українцем у складі та наблизилися до виходу на Major

Руслан Травкін — 17 квітня 2025, 17:47
B8 переграли ENCE з українцем у складі та наблизилися до виходу на Major

Українська кіберспортивна команда B8 (34) обіграла склад фінської організації ENCE (38) у матчі на виліт з кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Гра завершилася з рахунком 2:1. "Бейти" зуміли дотиснути суперника на карті Mirage (13:11), яка була їхнім піком.

Вибором суперника стала мапа Anubis. Там ENCE виявився сильнішим із рахунком 13:9.

Переможець визначався на десайдері (вирішальна мапа), яким стала карта Ancient. Перша половина пройшла рівно, що підтвердив рахунок 6:6. У другій половині B8 діяли злагоджено, що дозволило здобути перемогу.

Зазначимо, що за ENCE грає один із найкращих кіберспортсменів України Віктор "Sdy" Оруджев.

BLAST.tv Austin Major 2025
Кваліфікація, сітка 3:2, шостий матч, 17 квітня

B8 (Україна) – ENCE (Фінляндія) 2:1 (13:11 Mirage, 9:13 Anubis, 13:7 Ancient)

Нагадаємо, у попередніх матчах B8 програли від Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION, BC.Game з Белізу та ще один клуб із РФ 9Pandas.

Сьогодні, 17 квітня, "бейти" зіграють заключний матч за право виходу на Major. Суперником буде команда Astralis. Старт – 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що кваліфікаційні змагання в Європі проходитимуть з 14 до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 відбудеться в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.

Кіберспорт B8 BLAST.tv Austin Major 2025

Кіберспорт

Зінченко розповів, чому його команда вирішила змінити тренера
Одноклубник Зінченка хоче створити свою команду
Визначилися суперники українців у третьому турі кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону
B8 програли SAW та опинилися у кроці від вильоту з кваліфікації BLAST.tv Austin Major 2025
В8 програли Metizport на старті кваліфікації BLAST.tv Austin Major 2025

Останні новини