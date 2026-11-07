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NAVI поступились The MongolZ та вилетіли з престижного турніру в Китаї

Станіслав Лисак — 7 листопада 2026, 12:26
NAVI поступились The MongolZ та вилетіли з престижного турніру в Китаї

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere зазнала поразки від колективу The MongolZ у півфіналі престижного турніру IEM Beijing 2026 з Counter-Strike 2.

Зустріч завершилась на двох картах. На вже коронній карті "народжених перемагати" Cache монголи перемогли з близьким рахунком 13:10.

NAVI намагались зачепитись за вибір суперника Inferno, однак і там The MongolZ виявились сильнішими – мапа завершилась із мінімальним рахунком 13:11.

IEM Beijing 2026
Пекін, Китай
Призовий фонд – $1,250,000
Півфінал, 7 листопада

Natus Vincere (9, Україна) – The MongolZ (8, Монголія) 0:2 (10:13 Cache, 11:13 Inferno)

Нагадаємо, що на шляху до півфіналу NAVI переграли росіян з PARIVISION.

Вже в неділю, 8 листопада, Natus Vincere зіграють у матчі за третє місце проти команди, що програє другий півфінал MOUZ – BETBOOM. За третє місце український клуб зможе заробити 30 тисяч доларів призових для гравців та 130 тисяч на команду.

Для "народжених перемагати" цей турнір став одним з найуспішніших за цей рік – до цього до четвірки найкращих колектив з України виходив на IEM Atlanta 2026 у травні.

Natus Vincere Counter-Strike 2

Counter-Strike 2

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