Українці провалили боротьбу за Мейджор в Сінгапурі – російські команди вдячні

Лише пів року тому, в анонсі до попереднього Мейджору з Counter-Strike 2, ми відзначали підйом українського кіберспорту: наші команди B8 та Monte пройшли на турнір, поруч із запрошеннями були Fnatic і Passion UA, а NAVI взагалі вважалися претендентами на трофей.

На турнірі всі команди зупинилися у третій стадії – останній перед плейоф – що, загалом, шикарний результат для усіх, окрім "народжених перемагати". Очікування від цього сезону були шалені.

Але…

За кілька днів Monte втратили увесь склад – при тому більшість гравців пішли безкоштовно, Passion UA взагалі зникли… разом з грошима, які так і не виплатили гравцям та іншим клубам за трансфери, а Олександр Зінченко раптово відхрестився від клубу, мовляв, він був лише медійним партнером.

Залишалися B8, Natus Vincere та сенсаційні Inner Circle, які за літнє міжсезоння показали шалені результати на посередніх турнірах та різко влетіли у боротьбу за наступний Мейджор.

Перша симуляція наприкінці серпня давала майже 100% проходу на головний турнір для NAVI, B8 мали 74.8% шансів, Inner Circle – рівно 50%, Fnatic – 5.8%.

Наприкінці вересня B8 мали вже 97,3%, Inner Circle – 65,9%, Fnatic – 4,9%, а ось "народжені перемагати" – трохи більше ніж 50%.

Тобто NAVI – єдина команда у світі, яка змагалася на ВСІХ Мейджорах – могла пропустити цей. Інші ж мали чудові шанси на прохід за місяць до видачі інвайтів – а вони видавалися за рейтингом за 2 листопада.

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І що зараз?

Провал українського кіберспорту

Одна українська команда на Мейджорі – NAVI таки врятувалися від максимальної ганьби та забрали одне з останніх місць.

Натомість шалено провалилися B8, які мали майже 100% на прохід, але примудрилися віддати всю перевагу; та Inner Circle, які не зуміли вибороти собі місце на Мейджорі, проваливши останній турнір перед запрошеннями.

Ще є українці у G2 (Німеччина), Eternal Fire і FUT (Туреччина) та BC Game (ОАЕ), але лише по одному гравцю на весь склад. Тобто загалом на турнірі зіграють лише 6 українців…

Для порівняння, на попередньому мейджорі було 9, до цього взагалі 12. І на обох – по три українські команди…

Natus Vincere (Україна, 13 місце у світовому рейтингу) – 2 українці:

Валерій "b1t" Ваховський

Ігор "w0nderful" Жданов

G2 (Німеччина, 11 місце) – 1 українець:

Артем "r1nkle" Мороз

FUT (Туреччина, 8 місце) – 1 українець:

Дмитро "⁠dem0n⁠" Мирошниченко

Eternal Fire (Туреччина, 22 місце) – 1 українець:

Владислав "Kvem" Король

BC Game (ОАЕ, 45 місце) – 1 українець:

Олександр "s1mple" Костилєв

Олександр "s1mple Костилєв у складі NAVI Getty Images

Ще теоретично може зіграти Микита "⁠cmtry" Самольотов за Astralis, якщо організатори підуть на поступки. Річ у тім, що цей сезон він починав у FUT – його замінили по ходу сезону.

Але новим складом турки не встигли зіграти 5 матчів до видачі інвайтів, тому запрошення отримала команда із ⁠cmtry у складі. Відтак, виступити за Astralis він не зможе, бо вже заявлений за FUT. До організаторів вже звернулися з проханням увійти в положення. І лише якщо це станеться – Самольотов зможе зіграти.

Та навіть так, лише 7 українців на Мейджорі – це провал. Власне, команди теж це визнають, тому й кажуть – будуть заміни.

Як це сталося?

Максимально живий рейтинг Valve

Уявити такі різкі падіння команд з топ-10 (а NAVI та B8 були в десятці найкращих ще нещодавно) за такий короткий проміжок часу було неможливо ще два роки тому. Та й рейтинг від Valve не мав сенсу.

Хотів пройти на Мейджор – пройди кваліфікацію. Що краще пройдеш, то з кращої стадії почнеш турнір.

Однак із 2025 року Valve повністю скасувала відкриті кваліфікації, натомість максимально підняла важливість свого рейтингу. Тепер усі запрошення на турнір формуються виключно за ним.

А рейтинг VRS – максимально живий: оновлюється щодня, враховує рівень суперників та формат турнірів і максимально об'єктивно відображає сучасну ситуацію на сцені.

Ті ж NAVI ще у травні були другою командою світу, у першій симуляції мали 99,5% на прохід, однак виступали так провально, що до кінця жовтня впали на 30 місце та ледь не втратили шанси на Мейджор.

Або легендарні FaZe – фіналіст останнього Мейджора у 2025 році – настільки жахливо виступили на початку 2026, що не пройшли на наступний головний турнір.

Жодні 100% за 2-3 місяці до турніру не гарантують інвайти. Раптові заміни у складі, поразки слабким суперникам, жахливі результати можуть вбити шанси навіть найкращих команд світу.

А оскільки перемоги з часом дають все менше очок до рейтингу – попередні заслуги просто не мають ваги для проходу. Відтак головна боротьба за Мейджор проходить в останній місяць.

Хто замість українців? Нашестя росіян

І якщо для України такий "живий" рейтинг зіграв у тотальний мінус, то росіяни скористалися ним по максимуму: Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom, 1win, PARIVISION, Nemiga – прямо нашестя якесь.

При тому, що росіяни грають і в інших командах, зокрема, двоє у складі Falcons – чинних чемпіонів Мейджора.

Також на турнір пройшло традиційно багато бразильських колективів – FURIA, Legacy, MIBR, Imperial та DENDELE.

Всі учасники Мейджору в Сінгапурі

Stage 3:

MOUZ, Vitality, Spirit, Falcons, Aurora, BetBoom, FURIA, Legacy

Stage 2:

Natus Vincere , G2, Astralis, FUT, 1win, Nemiga, MIBR, The MongolZ

Stage 1:

FaZe Clan, Liquid, M80, Wildcard, Ninjas in Pyjamas, HEROIC, Eternal Fire, PARIVISION, FlyQuest, 9z, Imperial, BC.Game, 100 Thieves, DENDELE, Chinggis Warriors, Lynn Vision

Формат турніру простий – з першої стадії у другу проходять 8 найкращих команд. З другої в третю – теж 8. З третьої у плейоф – теж 8. Для проходу далі треба виграти 3 матчі за швейцарською системою (між собою грають команди з однаковою кількістю перемог та поразок), 3 поразки – виліт з турніру.

Мейджор розпочнеться 24 листопада та триватиме до 13 грудня. Сподіваємося, що на Counter-Strike не очікує доля Dota 2, де прямо зараз найкращими у світі є одразу 4 російські команди, і що на наступний турнір пройдуть не лише NAVI.