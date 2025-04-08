NAVI зіграють на найпрестижнішому турнірі сезону, B8 змагатимуться у кваліфікації

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere отримала пряме запрошення на найпрестижніший турнір сезону BLAST.tv Austin Major 2025. Вона розпочне свої виступи одразу з третього етапу.

Разом з нею два перших етапи пропустять ще 7 найкращих команд світу за рейтингом Valve, а саме Vitality, MOUZ, Spirit, Aurora, G2, Liquid та The MongolZ.

Також прямі запрошення отримали Falcons, FaZe, 3DMAX, Virtus.pro, PaiN, FURIA, MIBR та M80, проте вони розпочинатимуть свій шлях на турнірі з другого етапу.

А на першому змагатимуться 16 команд, як подолають кваліфікацію. Серед них може опинитися українська організація B8. Також у відборі можна вболівати за fnatic та ENCE, адже у них у складі виступають українці.

Вже визначилися перші суперники цих команд у кваліфікації. Поєдинки відбудуться 14 квітня.

B8 – Metizport

fnatic – BC.Game

ENCE – 500

Кваліфікаційний турнір в Європі проходитиме з 14 до 17 квітня. 6 путівок на Мейджор між собою розіграють 16 команд. Сам Austin Major 2025 пройде в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів.