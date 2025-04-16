B8 вибили ще одну російську команду та поборються за вихід на Major

Українська кіберспортивна команда B8 (34) обіграла російський колектив 9Pandas (43) у матчі на виліт з кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Гра завершилася з рахунком 2:0. Українці зуміли перемогти на виборі суперника Dust 2, впевнено відігравши у першій половині. Після рахунку 4:8 B8 довершили свою перемогу на Дасті.

We take the first map — Mirage is up next 🤜🤛 pic.twitter.com/lWLgcGMBsa — B8 Esports (@B8esportsGG) April 16, 2025

Своїм піком український колектив обрав мапу Mirage. І після поразки за сторону терористів "бейти" зуміли вдало відіграти за CT та закрити гру з рахунком 13:10.

BLAST.tv Austin Major 2025

Кваліфікація, сітка 2:2, п'ятий матч, 16 квітня

B8 (Україна) – 9Pandas (Росія) 2:0 (13:7, Dust, 13:10 Mirage)

Нагадаємо, у попередніх матчах B8 програли від Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION та BC.Game з Белізу.

Завдяки перемозі українці потрапили до сітки 3:2, де три команди розіграють останню путівку на престижний турнір.

Нагадаємо, що кваліфікаційні змагання в Європі проходитимуть з 14 до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 відбудеться в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.