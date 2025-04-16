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B8 вибили ще одну російську команду та поборються за вихід на Major

Станіслав Лисак — 16 квітня 2025, 20:30
B8 вибили ще одну російську команду та поборються за вихід на Major

Українська кіберспортивна команда B8 (34) обіграла російський колектив 9Pandas (43) у матчі на виліт з кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Гра завершилася з рахунком 2:0. Українці зуміли перемогти на виборі суперника Dust 2, впевнено відігравши у першій половині. Після рахунку 4:8 B8 довершили свою перемогу на Дасті.

Своїм піком український колектив обрав мапу Mirage. І після поразки за сторону терористів "бейти" зуміли вдало відіграти за CT та закрити гру з рахунком 13:10.

BLAST.tv Austin Major 2025
Кваліфікація, сітка 2:2, п'ятий матч, 16 квітня

B8 (Україна) – 9Pandas (Росія) 2:0 (13:7, Dust, 13:10 Mirage)

Нагадаємо, у попередніх матчах B8 програли від Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION та BC.Game з Белізу.

Завдяки перемозі українці потрапили до сітки 3:2, де три команди розіграють останню путівку на престижний турнір.

Нагадаємо, що кваліфікаційні змагання в Європі проходитимуть з 14 до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 відбудеться в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.

B8 BLAST.tv Austin Major 2025 9Pandas

BLAST.tv Austin Major 2025

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