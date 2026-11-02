S1mple, NAVI та інші: визначились усі учасники PGL Major Singapore 2026

У понеділок, 2 листопада, визначився остаточний список команд, що кваліфікувались на PGL Singapore Major 2026.

Про це стало відомо згідно з рейтингу розробників гри "Valve".

На мейджорі в Сінгапурі виступить лише одна українська команда, Natus Vincere, а також шість українських гравців: Ігор "w0nderful" Жданов, Валерій "b1t" Ваховський (NAVI), Олександр "S1mple" Костилєв (BC Game), Дмитро "dem0n" Мирошниченко (FUT), Владислав "Квем" Король (Eternal Fire) та Артем "r1nkle" Мороз (G2).

Також під українським прапором на турнірі зіграє Мирослав "zont1x" Плахотя, що називав тимчасово окупований Луганськ "ЛНР".

PGL Singapore Major триватиме з 24 листопада по 13 грудня, в турнірі візьмуть участь 32 команди з усього світу.

З 1 стадії змагань стартуватимуть відразу два українця – "s1mple" та "Kvem", до другої стадії пробились NAVI, а також G2 з "r1nkle" та FUT із "dem0n".

Призовий фонд складає 1 млн та 250 тисяч доларів, з яких 500 тисяч забере переможець турніру.