Українська команда B8 – в кроці від виходу в наступну стадію BLAST.tv Austin Major 2025

Українська кіберспортивна команда B8 (23) обіграла данську OG (42) у другому матчі найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поєдинок проходив у форматі Во1 на мапі Inferno та завершився з рахунком 13:9.

Українці чудово провели першу половину, завершивши її з результатом 9:3. Тож після зміни сторін вони без проблем довели зустріч до перемоги.

Це друга гра на Мейджорі в історії молодої української організації. У першому поєдинку B8 здолали бразильську Imperial.

Наступний матч команда проведе вже завтра ввечері, суперник визначиться пізніше. Для виходу в наступний етап потрібно здобути ще одну перемогу. Якщо ж колектив тричі програє, то вилетить з турніру.

BLAST.tv Austin Major 2025

Стадія 1, сітка 1:0, 3 червня

B8 (Україна) – OG (Данія) 13:9 Inferno

На шляху до Major B8 поступились Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION, BC.Game з Белізу та ще один клуб із РФ 9Pandas, а також обіграли ENCE з українцем у складі та Astralis.

Austin Major 2025 проходить в США з 3 до 22 червня. Призовий фонд складає 1 250 000 доларів. На третій стадії розпочне свій шлях інша українська команда NAVI.

Що цікаво, склад B8 має найменший середній вік серед усіх учасників.