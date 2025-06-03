Казка B8, останній танець для складу NAVI та повернення S1mple: прев'ю BLAST.tv Austin Major

Уже сьогодні, 3 червня, розпочинається перша стадія найголовнішого турніру сезону Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Усі вболівальники кіберспорту та гри CS 2 затамували подих в очікуванні справжнього свята Counter-Strike.

Чемпіон вирішив розібрати для вас формат турніру, головні інтриги, а також дати прогноз на виступ українських команд та переможця третього мажора у новій версії гри.

1st day Austin Major random vibes 👻 pic.twitter.com/2cLYmGVzkl — B8 Esports (@B8esportsGG) June 2, 2025

Формат турніру BLAST.tv Austin Major

Мажор в Остіні стане першим турніром, який буде проводитися за новим форматом. Розробник гри та один з організаторів змагань Valve вирішили розширити змагання з 24 команд до 32.

Відповідно на нас чекає три етапи за швейцарською системою (кожна команда грає з суперником, який має таку ж кількість перемог та поразок).

Етапи складатимуться з 16 команд і проводитися за форматом "до двох перемог" тільки в матчах на вихід у наступну стадію або виліт (інші поєдинки будуть проводитися за форматом "до однієї перемоги").

Для виходу в наступну стадію необхідно здобути три перемоги – у разі трьох поразок колектив покине турнір. Вісім команд, які кваліфікуються до плейоф через третю стадію змагань гратимуть за системою "до двох перемог".

Команди, що кваліфікувалися на Austin Major 2025

1 стадія

Complexity (США), OG (ЄС), B8 (Україна), HEROIC (Данія), Nemiga (Білорусь), Wildcard (США), BetBoom (Росія), Metizport (Швеція), Imperial (Бразилія), FlyQuest (Австралія), Chinggis Warriors (Монголія), Fluxo (Бразилія), TYLOO (Китай), Lynn Vision (Китай), Legacy (Бразилія), NRG (США).

2 стадія

Falcons (Саудівська Аравія), FaZe (США), 3DMAX (Франція), Virtus.Pro (Росія), paiN (Бразилія), FURIA (Бразилія), MIBR (Бразилія), M80 (США).

3 стадія

Vitality (Франція), MOUZ (Німеччина), Spirit (Росія), G2 (Іспанія), Aurora (Росія), The MongolZ (Монголія), Natus Vincere (Україна), Liquid (Нідерланди).

CONFIRMED: With the MRQs finishing last night, we now have the 32 teams who will be heading to Texas to compete at the BLAST tv Austin Major! 🇺🇸



👉 https://t.co/WqQjQtrO7J pic.twitter.com/GttcM5jPuJ — BLAST.tv (@BLASTtv) April 18, 2025

Місце проведення та призовий фонд

Уперше за 7 років найпрестижніший турнір із Counter-Strike повернувся до США. Остін, штат Техас, уже приймає команди, які розпочинають свій шлях з першої стадії, однак про це згодом.

Глядачі зможуть відвідати матчі наживо лише зі стадії плейоф, яка триватиме з 19 по 22 червня на арені Муді Центр, що вміщує трохи понад 15 тисяч осіб.

Призовий фонд турніру залишається незмінним уже 5 мажорів поспіль – $1,250,000. Переможець забере 500 тисяч доларів, друге місце – 170 тисяч.

Попри це і гравці і команди зароблять значно більше з внутрішньоігрових транзакцій, а точніше наліпок, що вболівальники уже купляють та продають на торговому майданчику Steam.

B8 stickers for https://t.co/aO8fNxY5ce Austin Major are out now 🤩

If you haven’t seen them yet — check it.

If you have — it’s time to stack up!



Now be honest, which one’s your favorite?

Drop it in the comments, let’s see what the community’s into 👇 pic.twitter.com/E1ca0EV7QN — B8 Esports (@B8esportsGG) May 23, 2025

Українські команди та гравці на турнірі

Щодо представництва України, то на цьому мажорі виступатимуть відразу 9 наших земляків: 5 гравців B8 (Артем "kensizor" Капран, Олексій "alex666" Ярмощук, Данило "headtr1ck" Валітов, Дмитро "esenthial" Цвір, Андрій "npl" Кухарський), представники Natus Vincere (Валерій "b1t" Ваховський, Ігор "w0nderful" Жданов), а також гравець російської команди Spirit Мирослав "Zont1x" Плахотя та легендарний Олександр "S1mple" Костилєв, який на правах оренди гратиме за FAZE.

З одного боку ми маємо на 2 українці більше цього мажора ніж на попередньому в Шанхаї, з іншого і кількість команд на турнірі збільшилася з 24 до 36. Також не варто забувати, що "S1mple" ще не оформив повноцінне повернення, а турнір в Остіні стане для нього другим у цьому складі FAZE і не факт, що оренда переросте в повноцінний трансфер.

Ну і звичайно, якщо говоримо про "Zontix", то українцем його назвати не повертається язик, адже окрім паспорта в ньому нічого українського і немає. Мирослав Плахотя виступає в російській команді (яка дислокується в Сербії) з 2021-го, рекламує російських букмекерів та інші компанії країни-агресора. І до цього всього дозволяє публічно заявляти про свою приналежність до квазідержави ЛНР.

І попри це все ми маємо дві українські організації на турнірі – NAVI та B8. Якщо умовний "w0nderful" сам встиг вляпатися в Team Spirit, а "народжені перемагати" створюють контент в основному англійською для міжнародної аудиторії, то ось B8 намагаються піти по шляху Monte та залучати саме українських фанатів.

Гравці дають інтерв'ю українською, увесь контент подається саме українською та й 5 українців у складі говорять самі за себе.

І першими серед наших земляків у бій вступлять саме "бейти". Уже об 19:15 українці зустрінуться із бразильською командою Imperial у першій стадії турніру. Для виходу в наступний етап B8 необхідно виграти три гри, а в разі трьох поразок їх очікує виліт.

Після B8 на авансцену вийде один з найлегендарніших гравців Counter-Strike та точно GOAT (найкращий усіх часів) у CS:GO Олександр "S1mple" Костилєв. І хоча його статус у CS 2 уже не такий значущий, у грі з'явилися нові, молоді зірки, повернення Сімпла є дуже інтригуючим та цікавим для світу Counter Strike і для українських фанатів особливо.

Ну і вже на третій стадії або як її раніше називали – стадія легенд, гратимуть Natus Vincere та Team Spirit разом із "Zontix".

Для розуміння, B8 необхідно виграти мінімум 9 матчів, а максимум 15, щоб вийти у плейоф, NAVI ж можуть за три гри пробитися до першої вісімки турніру.

NAVI очікують зміни, Vitality продовжать свій безпрограшний рух?

Ну і насамкінець поговоримо про головні інтриги прийдешнього мажора. Перш за все зачепимо українські команди. B8 – наймолодша команда на мажорі і великих очікувань не мають ні вболівальники, ні гравці. Гадаю вихід до другої стадії і боротьба за топ-16 буде чудовим результатом для команди, якою володіє легенда іншої кіберспортивної гри Dota 2 Dendi

Від FAZE із Костилєвим ще менше очікувань – якщо вони подолають другу стадію, то вже не розчарують уболівальників, а побачити "S1mple" на арені буде відчуватися сенсацією.

А ось щодо Natus Vincere є великі побоювання. Чи зможуть вони оговтатись від невдалої серії у першому сезоні 2025-го (з березня NAVI не потрапляли навіть до півфіналу турнірів) чи знайде цей склад ресурс, щоб завоювати другий мажор.

"Це був лише турнір рівня 2, але ми посіли лише 8 місце — це знову слабкий і неприйнятний результат для нас. Вибачаємося перед усіма, хто продовжував вірити в нас. Час перефокусуватися і готуватися до Major!", – заявив тренер команди після PGL Astana.

It was just a Tier 2 tournament, and yet we only placed top 8 — a weak and unacceptable performance from us once again. Apologies to everyone who kept believing in us. Time to refocus and prepare for the Major! — B1ad3 (@Navi_B1ad3) May 16, 2025

Адже в такому ж статусі андердогів "народжені перемагати" підходили до тріумфального PGL Major Copenhagen. Якщо NAVI не виграють цей турнір, то є відчуття, що другий сезон 2025 року почнеться для української команди з новими гравцями.

А шанси на це доволі великі, враховуючи, Vitality виглядають непереможними у новому складі. З приходом естонського гравця Робіна "ropz" Кула французька команда вийшла на друге місце в історії за кількістю матчів без поразок на великих турнірах.

І що найголовніше з лютого "бджоли" здобули 6 титулів на найбільших турнірах року! У цих фіналах грали лише три команди – Team Spirit ще в лютому, тричі MOUZ та двічі Falcons. Два останні колективи і виглядають, як сила, що може здолати Голіафа.

Прогноз Чемпіона

Ми не будемо вигадувати велосипед і зробимо простий, але впевнений прогноз. Чемпіоном мажора в Остіні стане команда Vitality, Natus Vincere вилетять на першій стадії плейоф, а B8 зуміють вийти до топ-16 найсильніших команд світу.

Також хочеться вірити, що американська публіка не підведе та зробить свято Counter-Strike 2 особливим, як це було у 2018 році в Бостон.

The @BLASTtv Austin Major kicks off tomorrow! Lock in your Stage 1 picks prior to the first match beginning for credit in the Pick'Em Challenge.



It's been 7 years since a Major was held in the United States. Will there be more magic this time around? pic.twitter.com/gadBAtkJHp — CS2 (@CounterStrike) June 2, 2025

Де дивитися

Усі поєдинки кваліфікації BLAST.tv Austin Major 2025 в Україні транслюватимуть на Twitch та YouTube-каналах "Maincast". Також віднедавна Maincast доступний до перегляду на платформі MEGOGO.