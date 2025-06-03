Українська команда B8 здобула першу в історії перемогу на Мейджорі
Українська кіберспортивна команда B8 (23) обіграла бразильську Imperial (39) у дебютному матчі найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.
Поєдинок проходив у форматі Во1 на мапі Inferno та завершився з рахунком 13:11. Українці невдало провели першу половину, завершивши її з результатом 4:8.
Проте після зміни сторін ситуація кардинально змінилася. Українська команда віддала суперникам лише 3 раунди та здобула для себе комфортну перемогу.
Це перша гра на Мейджорі в історії молодої української організації. Наступний матч команда проведе вже цієї ночі, суперник визначиться пізніше. Для виходу в наступний етап потрібно здобути три перемоги. Якщо ж колектив тричі програє, то вилетить з турніру.
BLAST.tv Austin Major 2025
Стадія 1, перший матч, 3 червня
B8 (Україна) – Imperial (Бразилія) 13:11 Inferno
На шляху до Major B8 поступились Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION, BC.Game з Белізу та ще один клуб із РФ 9Pandas, а також обіграли ENCE з українцем у складі та Astralis.
Austin Major 2025 проходить в США з 3 до 22 червня. Призовий фонд складає 1 250 000 доларів. На третій стадії розпочне свій шлях інша українська команда NAVI.
Що цікаво, склад B8 має найменший середній вік серед усіх учасників.