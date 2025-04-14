В8 програли Metizport на старті кваліфікації BLAST.tv Austin Major 2025

Сьогодні, 14 квітня, стартувала кваліфікація на найпрестижніший турнір сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Свій шлях турніром розпочала українська кіберспортивна організація В8, першим суперником якої став шведський колектив Metizport.

Матч проходив у форматі best-of-1, а тому ніхто не мав права на помилку. Але, на жаль, саме українці опинилися в ролі тих, хто програв.

Почавши "Inferno" за сторону контр-терористів, В8 провалилися. Українська команда програла першу половину мапи з рахунком 2:10. І хоча після зміни сторін картина трохи змінилася, цього все одно не вистачило, щоб перевернути хід гри. Шведи забрали три раунди, чого вистачило, щоб здобути перемогу 13:7.

BLAST.tv Austin Major 2025

Кваліфікація

Перший матч, 14 квітня

Metizport (Швеція) – В8 (Україна) 13:7 (Inferno)

Нагадаємо, що кваліфікаційний турнір в Європі проходитиме з 14 до 17 квітня. 6 путівок на Мейджор між собою розіграють 16 команд. Сам Austin Major 2025 пройде в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.