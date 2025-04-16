Українська команда B8 впевнено розібралася з BC.Game у межах кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону

Українська кіберспортивна організація B8 (34) обіграла команду BC.Game (35) у матчі на виліт з кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Гра завершилася з рахунком 2:0.

"Бейти" обрали своїм піком мапу Mirage. І після рівної першої половини (7:5) провели на високому рівні другу – 6:0.

Наступний раунд пройшов на карті Train. У ньому інтриги було менше. Українцям вдалося відірватися – 10:4. Такий гандикап дозволив спокійно довести зустріч до перемоги.

BLAST.tv Austin Major 2025

Кваліфікація, сітка 1:2

четвертий матч, 16 квітня

B8 (Україна) – BC.Game (Беліз) 2:0 (13:5 Mirage, 13:10 Train)

Нагадаємо, у попередніх матчах B8 програли від Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION.

Завдяки перемозі українці потрапили до сітки 2:2. Суперник визначиться пізніше.

Нагадаємо, що кваліфікаційний турнір в Європі проходитиме з 14 до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 пройде в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.