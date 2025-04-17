B8 пробились на найпрестижніший турнір сезону Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна команда B8 (34) обіграла команда Astralis у матчі за право на вихід до найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. "Бейти" зуміли дотиснути суперника на картах Mirage та Ancient, попри те що поступились на Inferno.

B8 вперше в історії зіграє на BLAST.tv Austin Major 2025. Також "бейти" стали другою в історії командою, яка кваліфікувалася на мейджор з п'ятьма українцями в складі.

BLAST.tv Austin Major 2025

Кваліфікація, плейоф, 17 квітня

B8 (Україна) – Astralis (Данія) 2:1

На шляху у Major B8 поступились Metizport та SAW, але потім вибили з кваліфікації російську PARIVISION, BC.Game з Белізу та ще один клуб із РФ 9Pandas, а також обіграли ENCE з українцем у складі.

Нагадаємо, що кваліфікаційні змагання в Європі проходитимуть з 14 до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 відбудеться в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.