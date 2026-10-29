NAVI вилетіли з PGL Masters Bucharest 2026 у чвертьфіналі, але гарантували собі участь на Мейджорі

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere поступилася французькій Vitality у чвертьфінальному матчі престижного PGL Masters Bucharest 2026 з Counter-Strike 2.

Зустріч завершилася з рахунком 1:2.

При тому, саме "народжені перемагати" забрали першу матчу, розгромивши "бджілок" 13:5. Але після того Vitality спершу забрали свій Mirage, а потім не залишили NAVI шансів на десайдері Dust2.

Таким чином українська організація завершила змагання на чвертьфінальній стадії. Однак такого результату команді вистачило, аби гарантувати собі запрошення на головний турнір сезону – Мейджор.

По ходу цього турніру NAVI піднялися з 30 місця до 11 сходинки у світовому рейтингу та вже точно не випадуть нижче 18 місця в Європі до дедлайну – інвайти за рейтингом роздаватимуться на початку листопада.

За прохід у чвертьфінал українська команда отримає 50 тисяч доларів призових (по 25 тисяч розподіляться між гравцями та організацією).

PGL Masters Bucharest 2026

1/4 фіналу, 29 жовтня

Vitality (Франція) – NAVI (Україна) 2:1

Карти: Cache – 5:13, Mirage – 13:9, Dust2 – 13:6

Раніше повідомлялось, що капітан NAVI отримав умовне ув'язнення за порушення податкового законодавства Фінляндії.