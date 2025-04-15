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Українська команда B8 вибила росіян із кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону

Микола Дендак — 15 квітня 2025, 14:34
Українська команда B8 вибила росіян із кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону
Дмитро "esenthial" Цвір
HLTV

Українська кіберспортивна організація B8 (34) у важкому матчі здолала російську команду PARIVISION (39) у матчі на виліт з кваліфікації найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "бейтів". Українці програли першу мапу Dust2 (вибір росіян), проваливши першу половину. І хоч друга сторона була доволі успішною для представників України, їм не вистачило всього одного раунду для овертаймів.

Тож гра перейшла на Mirage (вибір B8), де українці без проблем розібралися із росіянами та перевели гру на вирішальну третю мапу Ancient. Там поєдинок видався вкрай важким і дійшов до овертаймів. Проте українці зуміли довести гру до перемоги.

Це був матч на виліт, адже у перший ігровий день B8 програли від Metizport (43) та SAW (18), а PARIVISION поступилися Astralis та Heroic. Росіяни покинули відбір, а українці для виходу на Мейджор повинні виграти ще 4 поєдинки. Бодай одна поразка означатиме виліт для B8.

BLAST.tv Austin Major 2025
Кваліфікація, сітка 0:2
Третій матч, 15 квітня

B8 (Україна) PARIVISION (-) 2:1 (11:13 Dust2, 13:7 Mirage, 16:13 Ancient)

Нагадаємо, що кваліфікаційний турнір в Європі проходитиме з 14 до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 пройде в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.

Counter-Strike 2 B8 BLAST.tv Austin Major 2025

B8

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