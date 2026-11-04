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Бенефіс імені "w0nderful" та "b1t": NAVI перемогли Falcons та вийшли до плейоф IEM Beijing 2026

Станіслав Лисак — 4 листопада 2026, 15:09
Бенефіс імені w0nderful та b1t: NAVI перемогли Falcons та вийшли до плейоф IEM Beijing 2026
Natus Vincere

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere здобула перемогу над клубом із Саудівської Аравії Falcons у матчі за вихід у плейоф престижного турніру IEM Beijing 2026 з Counter-Strike 2.

Зустріч завершилась у трьох картах, а головними героями гри стали українські лідери NAVI Валерій "B1t" Ваховський та снайпер NAVI Ігор "w0nderful" Жданов, які отримали 1,78 та 1,58 рейтингу за дві карти.

Першу мапу Ancient, яка була вибором "народжених перемагати", забрали Falcons із мінімальним рахунком 13:11. Попри це вже на другій карті Inferno NAVI розгромили суперника 13:4 на його виборі.

Долю путівки до плейоф команди визначали на Mirage, де Natus Vincere не залишили шансів супернику. Перша половина завершилась в суху – 12:0. Після зміни сторін Falcons спромоглися забрати кілька раундів, проте цього було замало. Підсумковий рахунок на Mirage – 13:3.

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IEM Beijing 2026
Пекін, Китай
Призовий фонд – $1,250,000
Фінал, нижньої сітки групи A
4 листопада

Natus Vincere (10, Україна) – Falcons (7, Саудівська Аравія) 2:1 (11:13 Ancient, 13:4 Inferno, 13:3 Mirage)

NAVI стали останньою командою, що кваліфікувалась до плейоф. У 1/4 фіналу "народжені перемагати" зустрінуться з російським колективом PARIVISION, у разі успіху у чвертьфіналі на український клуб очікуватиме команда The MongolZ у півфіналі.

Напередодні в півфіналі нижньої сітки Natus Vincere переграли інший український колектив B8.

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