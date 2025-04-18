Вдруге поспіль українська команда стала наймолодшою серед усіх учасників Мейджору

Українська кіберспортивна організація B8 має найменший середній вік команди серед усіх учасників найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Середній вік колективу – 20 років. Одразу троє гравців зі складу B8 молодші за 20, одному рівно 20 років, а Олексію "alex666" Ярмощуку – 23.

Склад B8

Артем "kensizor" Капран – (Україна, 19 років)

Олексій "alex666" Ярмощук – (Україна, 23 роки)

Данило "headtr1ck" Валітов – (Україна, 20 років)

Дмитро "esenthial" Цвір – (Україна, 19 років)

Андрій "npl" Кухарський – (Україна, 19 років)

Нагадаємо, українська організація вийшла на Мейджор, обігравши данський колектив Astralis – одну з найтитулованіших команд в історії Counter-Strike. Для команди це перший Мейджор в історії.

Що цікаво, на попередній Major-турнір пробилась інша команда з України, власником якої є Олександр Зінченко. Його Passion UA також подолала Astralis у кваліфікації, і також стала наймолодшим учасником Мейджору. Тоді середній вік гравців склав 19,7 років.

Сам Austin Major 2025 відбудеться в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI. Також відомі всі учасники змагання.