B8 програли SAW та опинилися у кроці від вильоту з кваліфікації BLAST.tv Austin Major 2025

Сьогодні, 14 квітня, стартувала кваліфікація на найпрестижніший турнір сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Свій шлях турніром розпочала й українська кіберспортивна організація B8, яка вже зіграла два поєдинки. У першій зустрічі українці без шансів програли Metizport, та впали у сітку 0:1, де на них чекала португальська SAW.

Матч проходив у форматі best-of-1, а тому ніхто не мав права на помилку. Але, на жаль, саме українська команда поступилася. Основний час гри завершився внічию 12:12, тож на нас чекали овертайми.

У першій серії команди знову не виявили сильнішого і лише на других овертаймах португальці мінімально переграли B8 та піднялися у сітку 1:1. Українці ж відтепер не мають права на помилку, адже будь-яка поразка стане фатальною і команда вилетить з кваліфікації.

BLAST.tv Austin Major 2025

Кваліфікація, сітка 0:1

Другий матч, 14 квітня

SAW (Португалія) – B8 (Україна) 19:17 (Anubis)

Нагадаємо, що кваліфікаційний турнір в Європі проходитиме з 14 до 17 квітня. Сам Austin Major 2025 пройде в США з 2 до 22 червня. Призовий фонд складатиме 1 250 000 доларів. На Мейджор вже вийшла інша українська команда NAVI.

Раніше з'явилася інформація, що Львів претендує на право проведення кіберспортивного чемпіонату світу.