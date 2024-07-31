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Усик: У світовій історії ще не було такого, щоб чемпіон світу з боксу грав за один із найкращих клубів України

Ігор Чернявський — 31 липня, 19:10
Усик: У світовій історії ще не було такого, щоб чемпіон світу з боксу грав за один із найкращих клубів України

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) вважає, що його присутність у Поліссі — це історичний момент.

Його слова наводить Tribuna.com.

"Я гравець футбольного клубу "Полісся". Мені здається, що ви, як журналіст, повинні це знати. В мене контракт з Поліссям, я граю за цю команду. А ще я допомагаю команді.

Будемо казати правду — я ж не професійний футболіст. Але у світовій історії такого не було ще — щоб чемпіон світу з боксу грав за команду УПЛ, за один з найкращих клубів України. Так що я підтримую цю команду, хлопців, президента, весь склад.

Знаєте, хто такий переможець? Це переможений, який спробував ще раз. Сили, радості, любові. Ready to fight. Полісся, let’s gо. Thank you so much", — сказав Усик.

Нещодавно Полісся опублікувало у своїх соцмережах два відео, в яких були натяки на дебют Олександра в матчі-відповіді Ліги конференцій проти Олімпії. Сьогодні, за день до поєдинку, чемпіон взяв участь у тренуванні житомирців.

Полісся Олександр Усик

Олександр Усик

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