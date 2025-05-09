Курйоз дня: організатори турніру в Досі ледь не позбавили Магучіх перемоги

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала жертвою помилки організаторів комерційного турніру What Gravity Challenge, який проходить у катарській Досі.

У змаганнях зі стрибків у висоту Магучіх з першої спроби взяла позначку 1,94 метри. 23-річна українка вирішила пропустити 1,96 метри і перейти одразу до 1,98 метри.

Після того, як планку встановили, Ярослава розбіжалася та знову першим стрибком подолала встановлену позначку. Але саме в цьому полягав головний "сюрприз".

Як виявилося, організатори встановили планку не на висоті 1,98 метри, а на 1,96 метри. І хоча Магучіх успішно її взяла, цей результат все одно не був зарахований, а тому в заліку спортсменка втратила перше місце на користь Елеанор Паттерсон з Австралії.

У зв'язку із цим Ярослава попросила для своєї наступної спроби встановити планку на позначці в 2 метри. Українка без проблем взяла як її, так і наступну 2,02 метри, що стало найкращим результатом сезону в світі. На жаль, 2,05 метри Магучіх не підкорилися. Проте це не завадило їй стати переможницею турніру.

Зазначимо, що разом із Ярославою Магучіх на турнірі змагалася Юлія Левченко, яка змогла продемонструвати найкращий особистий результат сезону та виграти бронзову медаль.

Нагадаємо, що на початку травня Ярослава Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги, який проходив у Шанхаї.