Бойкот збірної України, бійка та гучний скандал: що відбувається у чоловічій гімнастиці

6 травня українське спортивне суспільство сколихнула заява гімнастів зі збірної України, які вирішили бойкотувати чемпіонат Європи та звинуватили віцепрезидентку Федерації гімнастики України Стеллу Захарову в "розправі над тими, хто справді працює".

Чемпіон вирішив розібратися, що стало причиною такого рішення та з чого почалася ця "війна".

Крок перший: побиття, якого могло й не бути

Будьмо чесними, суперечки між обома сторонами відбуваються дуже давно, але вони ніколи до чогось конкретного не доходили. Проте 4 лютого 2025 року відбувся перший серйозний крок.

Стелла Захарова Facebook

У розмові зі мною Стелла Захарова звинуватила головного тренера збірної Геннадія Сартинського в дисциплінарному порушенні. За її словами, він на базі в Конча-Заспі при гімнастах побив іншого тренера. Якого саме, вона не сказала.

"Річ у тім, що йде розслідування, і коли воно завершиться, ми дамо всю інформацію. Там сталося це: на робочому місці в спортивному залі в Конча-Заспі Сартинський у присутності спортсменів побив іншого тренера. Він ззаду вдарив його ногою. Є покази та пояснювальні записки іншого представника, якого вдарили, і покази спортсменів. Другого тренера я поки не можу назвати. Ми запросили відео, яке нам не надали. Ми офіційно запросили відео в Міністерства молоді та спорту України, яке нам також не надали. Тому, доки йде розслідування, Сартинський тимчасово відсторонений. Це нездорова ситуація, де на робочому місці головний тренер, як педагог, у присутності дітей, спортсменів, наносить тілесні ушкодження іншому тренеру. В таких випадках тренер пише заяву та йде. Це порушення трудового кодексу та дисциплінарної комісії, до того ж дуже серйозне", – розповіла Захарова.

Я запитав в пана Геннадія "Що сталося 4 лютого?". За його версією, історія з побиттям – вигадка, щоб його звільнити. Там була лише словесна перепалка. Він також розповів, що другим тренером був В’ячеслав Лаврухін. Він ще з’явиться в цій історії пізніше.

Геннадій Сартинський НОК України

Варто зазначити, що із Захаровою я поспілкувався раніше, тому перед розмовою із Сартинським в мене вже була її версія. Сам Геннадій не згадував, що його звинуватили в ударі ногою. Навпаки, він казав, що не міг побити Лаврухіна, бо у нього нещодавно була операція на плечі.

"Почалося все з того, що Захарова взяла Лаврухіна на посаду старшого тренера. Це такий хлопець, сам собі на умі. Він поїхав додому, потім приїхав з дівчиною та без дозволу поселив її з собою, нічого не оплачуючи. Я дізнаюсь про це і кажу: "Так не можна, це неправильно". Розмова за розмовою, він почав мене ображати, і так все вийшло, що пішла лайка. Він зателефонував Захаровій, що його нібито образили. А те, що він мене матом послав, то це для Захарової було нормально. Це було при дітях, тому і я винен, що не стримався та теж відповів. Він сказав, що я його якось зачепив. А я якраз був після операції, мене оперували на плечі, рука не могла працювати, як потрібно, та і мені 71 рік. І вони таке вигадали. Він написав заяву, я також написав, як все було. Хлопці всі підписалися, що там нічого такого не сталося. Якби таке дійсно відбулося, то він мав би викликати поліцію, зняти побої та розповісти про це. Але він чомусь це не зробив. І йому вірять, а мені ні. Так подивіться відео. У них йде запланована акція, щоб мене звільнити. Це вже не вперше".

В'ячеслав Лаврухін отримав відзнаку найкращого тренера від НОК, 2017 рік НОК України

Як все сталося насправді можна дізнатися, переглянувши відео. Ми зробили запит у Міністерство, щоб отримати його, та наразі чекаємо на відповідь.

Крок другий: заявка на чемпіонат Європи

З цієї історії починається головне. 6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти головного тренера збірної Геннадія Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти. Тут знову з'являється Лаврухін, адже саме його назначили на місце тренера на чемпіонат Європи.

Зі слів Захарової, Сартинський був відсторонений через розслідування вищезгаданого інциденту, тому він не мав права їхати на чемпіонат Європи. Також в одному з інтерв'ю пані Стелла повідомила, що туди не міг потрапити олімпійський чемпіон Олег Верняєв, оскільки він не пройшов відбір.

"Сартинський, нехтуючи правилами системи відбору, знову ж таки робить порушення та вписує у заявку на чемпіонат Європи як себе, так і гімнаста, який не пройшов систему відбору".

Вона також додала результати відбору (зеленим відмічені ті гімнасти, які його пройшли), де видно, що Верняєв не мав права отримати місце в заявці збірної України на чемпіонат Європи.

Результати відбору на чемпіонат Європи telegraf

Сартинський же розповів, що Україна могла подати Верняєва у заявку, оскільки на змаганнях дозволяється додаткове шосте місце в команді. І рішення щодо участі Олега у змаганні ухвалював не лише він, а вся тренерська рада.

До того ж, за його словами, Верняєв не зміг пройти відбір через стан здоров'я. Спершу в нього була травма, а на чемпіонаті України він виступав із хворобою, тому не зміг показати потрібний результат.

"Верняєв почав працювати після Олімпійських ігор та отримав травму. Він відновився, а потім захворів, пневмонія. Його поклали в лікарню. Він там лежав і каже, що треба виступити на чемпіонаті України, бо йде відбір. Він вийшов, але не вилікувався. Кашляє, нічого не може робити. Почали працювати, він задихається та у підсумку не зміг виступити. Пройшов тільки один прилад, на якому впав. А тепер я скажу так. Цього року чемпіонати Європи та світу – НЕ відбіркові змагання. Тому дають 5 місць + шосте, щоб можна було спробувати інших спортсменів. Верняєв все одно кращий за тих хлопців, які пройшли відбір. Просто так сталося, що він не зміг пройти. Я взяв на свою відповідальність та сказав, що ми його беремо п'ятим. Це рішення ухвалювала тренерська рада, не лише я. Всі погодились".

Також Сартинський сказав, що якби Україна не взяла Верняєва, то він би просто перестав виступати, а без нього команди не буде. За наказом, Верняєв стоїть запасним у команді, а цю позицію може міняти головний тренер.

Крок третій: бойкот чемпіонату Європи

Рішення не відправляти Сартинського дуже не сподобалося українським гімнастам, тому вони в той же день опублікували заяву, в якій заявили про відмову від участі на чемпіонаті Європи без свого головного тренера.

Цю заяву підписали Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун, Святослав Швед.

"Українська федерація гімнастики цілеспрямовано усуває головного тренера чоловічої збірної України – Сартинського Геннадія Людвиговича – від участі в чемпіонаті Європи. Людину, яка на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди. Це рішення не має жодного спортивного або логічного обґрунтування. Це – особиста помста з боку керівництва Федерації на чолі із Захаровою Стеллою Георгіївною, яка системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини. Ми заявляємо відкрито: без Сартинського – ми, члени національної збірної України, відмовляємося брати участь у чемпіонаті Європи. Окремо повідомляємо, що наша команда направить колективне звернення до Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG) з проханням розібратися в ситуації та вплинути на дії керівництва Української федерації гімнастики. Ми не будемо мовчки спостерігати, як Федерація розправляється з тими, хто справді працює. Ми – команда. І ми не дамо розірвати її зсередини", – йдеться в публікації.

Захарова у коментарі Чемпіону заявила, що ініціатором бойкоту виступив Олег Верняєв.

"Я не вважаю, а я знаю. І спортсмена, який сьогодні один із винуватців підриву авторитету Української федерації гімнастики та іміджу України, який не пройшов систему відбору, поставили в команду. Зараз це питання буде переглядатися. Ми не будемо працювати в беззаконні та підстрибувати під Сартинським і Верняєвим, які сьогодні підривають імідж і авторитет федерації. Ми завжди працювали та працюватимемо за законом, і змушуватимемо інших це робити. Тому багатьох це не влаштовує", – додала Захарова.

Сартинський же розповів, що він нічого не знав про це рішення своїх підлеглих та дізнався про нього вже з Facebook. Проте він не здивований звинуваченнями Захарової в бік Верняєва. Геннадій додав, що їхній конфлікт почався з бажання Олега очолити федерацію.

"Я не знаю про бойкот, я сам про це прочитав у Facebook. Не думаю, що хтось був ініціатором. Думаю всі хлопці розуміють, що поїхати без тренера, який їх готує та знає кожного з них – важко. Це спортивна психологія. Захарова звинуватила Верняєва? Я навіть не сумнівався. Між ними розпочався конфлікт, бо Верняєв захотів працювати з федерацією, адже бачив, що нею ніхто не займається, нема розвитку. І він сказав, що хоче зробити свою федерацію та йти туди працювати. Все, одразу паніка в Дерюгіної та Захарової, бо вони бояться конкуренції. Вони розуміють, що рано чи пізно він займе їхнє місце".

Додамо, що невдовзі на Чемпіоні вийде повне інтерв'ю із Геннадієм Сартинським, в якому ми, окрім теми цього тексту, поговорили також про Іллю Ковтуна, неналежне суддівство на Олімпійських іграх 2024 та проблеми української гімнастики.

Крок четвертий: можливий?

Зараз немає відчуття, що все скоро завершиться. На питання, чи можливо, що сторони домовляться, Захарова відмовилася відповідати. Сартинський же сказав коротко і ясно. Він погодиться на звільнення, якщо окрім нього звільнять і Захарову.

Війни інтересів – це цікаво, але коли вони починають шкодити, варто зупинитися. Зараз Україна серйозно ризикує пропустити чемпіонат Європи та втратити що Верняєва, що Сартинського. Це особливо болючі втрати для команди, особливо після зміни громадянства Іллі Ковтуна. Тому в мене лише одне питання, чи вартували цілі окремих людей таких наслідків для українського спорту?