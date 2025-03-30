Йому треба битися з найкращими: Чісора проти бою Усик – Дюбуа

Британський боксер Дерек Чісора (36-13, 23 КО) вважає, що Олександру Усику (23-0, 14 КО) не треба проводити бій з Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), оскільки він його вже перемагав.

Про це Чісора сказав у коментарі для TheRingmagazine.

"Послухайте, прямо зараз я не уявляю бій Даніеля з Усиком. Навіщо їм битися? Олександр уже зупинив його. Якщо Усик хоче довести, що він найкращий, то йому потрібно захищати свої титули проти Джозефа Паркера. Щоб бути найкращим, ти маєш битися з усіма.

Він двічі боксував з Тайсоном Ф'юрі, двічі з Ентоні Джошуа. Він зупиняв Даніеля Дюбуа. Тому я вважаю, що зараз йому потрібно дати шанс Джозефу Паркеру", – сказав Чісора The Ring.

Нагадаємо, нещодавно IBF, саме титулом цієї організації володіє Дюбуа, зобов'язала Даніеля провести захист саме проти Дерека Чісори.

Ймовірно, для 41-річного Дерека це буде останній бій в кар'єрі. Сам Чісора раніше заявляв, що хоче провести поєдинок з Олександром Усиком.

Зазначимо, що відомий тренер Ксавьє Міллер говорив, що британець був найскладнішим суперником для українського чемпіона.