Ексчемпіон світу: Паркер заслужив провести бій проти Усика

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Кріс Алджієрі (25-4, 9 КО) вважає, що Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) заслужив право помірятися силами з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це Алджієрі заявив у коментарі для InsideBoxinglive.

"Я вважаю, Джозеф Паркер заслуговує на поєдинок з Усиком. Тоді відповідно відбудеться бій Дюбуа та Чісори. Паркер заслуговує на бій з Усиком. Він чемпіон, він не мав повторного шансу тривалий час, має відмінні перемоги. Після такого чудового забігу, як ти можеш не отримати титульного шансу? І до того ж вони з Дюбуа повинні були побитися, щоб вирішити, хто поб'ється з Усиком. Дюбуа був том, хто випав із поєдинку. Отже, на мою думку, Дюбуа не повинен отримати бій з Усиком. Я знаю, що Даніель був хворий, але буває. Саме Паркер вийшов і виграв", – сказав Кріс.





В останньому бою Джозеф ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді.

Спершу Паркер мав боксувати за титул чемпіона світу за версією IBF з британцем Даніелем Дюбуа, однак останній був змушений знятися через хворобу.

Кілька днів тому новозеландець запросив Олександра Усика на бій романтичним відео.

У травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Раніше Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків.