Президент Маямі: Не шкодую, що не дав Батлеру новий контракт, коли не мав цього робити

Президент Маямі Хіт Пет Райлі вперше поговорив про те, як скандал із Джиммі Батлером вплинув на сезон команди.

Слова 80-річного американця наводить ESPN.

Влітку 2024 року Батлер претендував на дворічне продовження контракту на 113 мільйонів доларів. Але клуб відмовився давати гравцеві це продовження.

Це призвело до конфлікту з відстороненням баскетболіста від матчів регулярного сезону. Райлі вважає, що він вчинив правильно у тій ситуації. Але при цьому легенда НБА визнав, що це мало свій вплив на результати команди.

"Без сумніву, те, що сталося з Джиммі, справило величезний вплив на нашу команду. У цьому немає жодних сумнівів. Тож відповідальність лежить на мені. Я візьму цей удар на себе, якщо ви цього хочете. Я не збираюся вибачатися за те, що відмовив у продовженні контракту, коли ми не повинні були цього робити. І я не думаю, що повинен вибачатися. Все скінчено. Я бажаю йому добра, удачі, і сподіваюся, що десь глибоко в душі він бажає добра і нам", – сказав Райлі.

Нагадаємо, що перед дедлайном трейдів Джиммі Батлер був обміняний в Голден Стейт Ворріорз, разом з якими Джимбо грає в другому раунді плейоф. Маямі у свою чергу вилетів у першому раунді від Клівленда (0-4).

Раніше стало відомо, коли одноклубник Батлера Стефен Каррі може повернутися на майданчик.