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Президент Маямі: Не шкодую, що не дав Батлеру новий контракт, коли не мав цього робити

Олексій Погорелов — 10 травня 2025, 01:00
Президент Маямі: Не шкодую, що не дав Батлеру новий контракт, коли не мав цього робити
Джиммі Батлер
BasketNews

Президент Маямі Хіт Пет Райлі вперше поговорив про те, як скандал із Джиммі Батлером вплинув на сезон команди.

Слова 80-річного американця наводить ESPN.

Влітку 2024 року Батлер претендував на дворічне продовження контракту на 113 мільйонів доларів. Але клуб відмовився давати гравцеві це продовження.

Це призвело до конфлікту з відстороненням баскетболіста від матчів регулярного сезону. Райлі вважає, що він вчинив правильно у тій ситуації. Але при цьому легенда НБА визнав, що це мало свій вплив на результати команди.

"Без сумніву, те, що сталося з Джиммі, справило величезний вплив на нашу команду. У цьому немає жодних сумнівів. Тож відповідальність лежить на мені. Я візьму цей удар на себе, якщо ви цього хочете.

Я не збираюся вибачатися за те, що відмовив у продовженні контракту, коли ми не повинні були цього робити. І я не думаю, що повинен вибачатися.

Все скінчено. Я бажаю йому добра, удачі, і сподіваюся, що десь глибоко в душі він бажає добра і нам", – сказав Райлі.

Нагадаємо, що перед дедлайном трейдів Джиммі Батлер був обміняний в Голден Стейт Ворріорз, разом з якими Джимбо грає в другому раунді плейоф. Маямі у свою чергу вилетів у першому раунді від Клівленда (0-4).

Раніше стало відомо, коли одноклубник Батлера Стефен Каррі може повернутися на майданчик.

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